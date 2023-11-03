عاااجل.. زيادة اسعار البنزين في مصر اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023 بقرار من الحكومة المصرية
زيادة اسعار البنزين في مصر اليوم
جدول أسعار البنزين الجديدة في مصر
|قبل الزيادة
|نوع البنزين
|بعد الزيادة
|مقدار الزيادة
|8.75 جنية مصري
|بنزين 80
|10 جنيهات مصرية
|1.25 جنية
|10.25 جنية مصري
|بنزين 92
|11.50 جنية مصري
|1.25 جنية
|11.50 جنية مصري
|بنزين 95
|12.50 جنية مصري
|1 جنية فقط
وأعلنت وزارة البترول أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قد قررت رفع أسعار البنزين في إطار المراجعة الفصلية لأسعار الوقود، وقد صدر قرار من وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، ونُشر في الجريدة الرسمية في عددها رقم 244 يوم الخميس الموافق 2 نوفمبر، وتضمن القرار تحديد سعر بيع لتر البنزين 80 للمستهلك بقيمة 10000 قرش، وتحديد سعر بيع لتر البنزين 92 للمستهلك بقيمة 1150 قرشًا شاملة ضريبة القيمة المضافة، وتحديد سعر بيع لتر البنزين 95 للمستهلك بقيمة 1250 قرشًا شاملة ضريبة القيمة المضافة.
وينص القرار في المادة الرابعة على إلغاء أي شيء يتعارض مع أحكامه، وفي المادة الخامسة يُشدد على أن الجهات المختصة مسؤولة عن تنفيذ القرار.
كما تنص المادة السادسة على نشر القرار في الوقائع المصرية وتحديد ساعة العمل به اعتبارًا من الثامنة صباحًا يوم الجمعة الموافق 3 نوفمبر 2023.