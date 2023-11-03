اسعار البنزين في مصر بعد الزيادة اليوم [بنزين 80 و 92 و 95] وهذه هي حقيقة زيادة اسعار السولار

اسعار البنزين في مصر بعد الزيادة اليوم، تم نشر قرار وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، الذي يحدد أسعار المواد البترولية، يتساءل الكثير من المواطنين في مصر عن سعر البنزين اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023، بعد الزيادة الأخيرة، وهم ينتظرون بفارغ الصبر معرفة ما إذا كانت تكاليف المواصلات اليومية سترتفع في البلاد أم لا.

اسعار البنزين في مصر بعد الزيادة اليوم

اسعار البنزين في مصر بعد الزيادة اليوم، شمل القرار الجديد تحديد سعر بيع لتر البنزين 80 للمستهلك بقيمة 1000 قرش، وتحديد سعر بيع لتر البنزين 92 للمستهلك بقيمة 1150 قرشًا شاملة لضريبة القيمة المضافة.

وأوضحت الجريدة الرسمية أن سعر بيع لتر البنزين 95 للمستهلك تم تحديده بقيمة 1250 قرشًا شاملة لضريبة القيمة المضافة.

وتبدأ أسعار البنزين الجديدة المحددة بالقرار في محطات التموين اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا يوم الجمعة الموافق 3 نوفمبر 2023.

وفي اجتماعها في مايو الماضي، قررت اللجنة القيام بتثبيت أسعار البنزين بجميع أنواعه، حيث تم تحديد سعر بيع لتر البنزين 80 بقيمة 8.75 جنيه، سعر بيع لتر البنزين 92 بقيمة 10.25 جنيه، وسعر بيع لتر البنزين 95 بقيمة 11.50 جنيه.

وتم أيضًا تثبيت سعر بيع طن المازوت للاستخدامات غير الكهربائية والصناعات الغذائية بقيمة 6000 جنيه للطن.

حقيقة زيادة سعر السولار اليوم في مصر

بعد أن تعرفنا على اسعار البنزين في مصر بعد الزيادة اليوم فهناك العديد من التساؤلات من جانب المواطنين عن ما إن كانت أسعار السولار قد تعرضت للزيادة أم لا، ولكن جاء الرد من الحكومة المصرية وبالتحديد وزير البترول أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قد رفض طلب الحكومة بزيادة أسعار السولار واكتفى بزيادة البنزين فقط وذلك في ظل حرصه على محدودي الدخل.