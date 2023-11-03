خبر صادم ومحزن.. وقف صرف المعاشات لهؤلاء + منع صرف المنحة الاستثنائية أيضا لهذا السبب

لقد أعلنت الجهات المعنية عن وقف صرف المعاشات لهؤلاء الفئات التي كان لها حق في صرف المعاشات بشكل شهري حيث أكدت وزارة التأمينات والمعاشات الاجتماعية أنه لا يمكنهم الاستمرار في الحصول على المعاش، كونهم ينطبق عليهم شروط وقف صرف المعاش ومنها أصاب الكثير من المواطنين الحاصلين على حق صرف المعاش الفضول لمعرفة من هؤلاء الفئات المتوقع أن يتم وقف صرف المعاش لهم، على الرغم من كون المعاشات هي التي تساعدهم على المضي قدما في الحياة.

وقف صرف المعاشات لهؤلاء

بعدما تصدر عنوان وقف صرف المعاشات لهؤلاء على كافة المواقع البحثية أراد المواطنون أن يتعرفوا على هؤلاء الفئات التي لسوء حظهما سوف يحرمون من الحصول على الحق في صرف المعاش، ذلك الحق الذي يؤهلهم من الصرف على أنفسهم وذويهم والحصول على كافة أساسيات الحياة من خلال هذا المعاش، على أن تتلخص حالات وقف المعاش لأصحابه في النقاط التالية

إذا كان المواطن لديه شروط استحقاق معاش آخر.

في حالة وفاة المستحق.

إذا لم يتم استبدال فيزا صرف المعاش بـ فيزا ميزة.

في حالة زواج الأرملة أو الأرمل أو زواج البنت أو الأخت.

إذا تم الالتحاق بأي مهنة تجارية أو غير تجارية لمدة تزيد عن 5 سنوات متصلة أو منفصلة.

في حال بلوغ الابن أو الأخ سن 21 عامًا مع بعض الاستثناءات.

في حال مزاولة المستحق للمعاش أي عمل يكون سببًا في الحصول على دخل صاف يساوي قيمة المعاش.

كيفية الحصول على فيزا ميزة لصرف المعاش

إذا كنت ترغب عزيزي المواطن في أن تبتعد عن دائرة خطر وقف صرف المعاشات لهؤلاء الفئات التي أوضحنا تفاصيلهم سلفا فعليك أن تقوم بتبديل فيزا صرف المعاش القديمة بأخرى حديثة، ألا وهي فيزا ميزة لصرف المعاش كل شهر وبشكل منتظم عن طريق تطبيق الخطوات التالية