اشتري وأملي الفريزر بالفراخ.. أسعار الدواجن اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023 في الأسواق بكم كرتونة البيض

أسعار الدواجن تشهد في تلك الفترة الحالية مستوى من انعدام الاستقرار وعلى الرغم من أن هناك كميات كبيرة من الدجاج البلدي والساسو والأمهات ونوع الدجاج الأبيض الأكثر استهلاكا إلا أن تلك الكمية الكبيرة والمخزون الضخم المتوفر في الأسواق لم يقلل في مستوى أسعار المنتجات المعروضة من كافة أنواع الدواجن ولذلك نتابع في هذا التقرير آخر تطورات أسعار الدواجن في الأسواق المحلية المصرية من كافة منتجاتها وأسعار البيض، كما نوضح أسعار الدواجن المتوقعة يوم غد الجمعة3 من نوفمبر 2023 م.

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023

بلغت اليوم أسعار أنواع الدواجن المتوفرة في الأسواق قيم سعرية تظل حتى الآن مرتفعة وذلك ما ظهر ببداية تعاملات اليوم وبافتتاحية تداولات البورصة المحلية للدواجن واليوم نجد أن الأسعار لكل أنواع الدواجن مرتفعة، ولكنها لا تزال ثابتة، ويتوقع لها يوم غد أيضًا أن تظل على نفس الثبات ومستوى الاستقرار.

سعر الدجاج الساسو

تكلفة شراء الكيلو جرام من الدواجن الحمراء لا تزال في مؤشرات الارتفاع منذ أسابيع مضت وقد بلغ سعر الكيلو من الدواجن الساسو في المزرعة حوالي 92 جنيه مصري في حين سجل سعر الكيلو منها في الأسواق ما يصل حتى 100 جنيه مصري وفي افتتاحية تداولات الغد من المتوقع استمرارية مؤشرات الأسعار لهذه النوعية من الدواجن على نفس التكلفة.

سعر الدواجن البيضاء

استقر سعر كافة الدواجن البيضاء من جميع أوزانها على سعر للكيلو أعلنت عنه البورصة الرئيسية اليوم ليكون 76 جنيه مصري ويصل في بعض المناطق إلى 80 جنيه مصري ويبلغ سعر الكيلو كما يتوقع غدا أن تسجل نفس السعر، وسعر 1 كيلو من الدواجن البيضاء في البورصة وفي المزارع 65 جنيه مصري.

سعر الدواجن الأمهات

الدواجن المهات متوفرة في الأسواق المحلية بسعر يعادل 70 جنيه، وفي المزرعة السعر من 60 لنحو 61 جنيه مصري، ولا تزال الأسعار الخاصة بها مرتفعة، ويتوقع أن يسجل سعر الدواجن الأمهات غدا 70 جنيه في الأسواق.

سعر أجزاء الدواجن والبيض

كيلو البانيه يصل ل185 جنيه، وسعر كرتونة البيض البلدي 145 جنيه، وكيلو الأوراك يصل ل 82 جنيه مصري.