لينك منصة مظلتي الوجبة السادسة | تحميل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf كل المحافظات

منصة مظلتي الوجبة السادسة، حيث منصة “مظلتي” هي الساحة الرسمية التي تم إطلاقها للإعلان عن أسماء المستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قد أعلنت بفخر أن الوجبة السادسة ستتوفر خلال هذا الأسبوع على المنصة والحكومة العراقية ملتزمة بتقديم الدعم اللازم لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين المستحقين للدعم الاجتماعي، ستجدون هناك معلومات محدثة حول المبالغ التي سيتم صرفها للأفراد المستفيدين من البرنامج.

منصة مظلتي الوجبة السادسة

تقديم الرعاية الاجتماعية للمواطنين هو أحد الأهداف الحكومية الرئيسية، حيث يلعب دورًا بارزًا في تحسين مستوى المعيشة وتقديم الدعم للأسر والأفراد الذين يحتاجون إلى ذلك. توجيه الجهود نحو الأفراد المحتاجين يساهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية في العراق.

منصة مظلتي الوجبة السادسة وكيفية الاستعلام عن المشمولين في برنامج الرعاية الاجتماعية بالعراق:

قم بتسجيل الدخول إلى منصة “مظلتي”. انتقل إلى قسم الرعاية الاجتماعية. حدد “كشوفات المستفيدين بالرعاية الاجتماعية”. اختر الدفعة السادسة. قم بإدخال معلومات المستفيدين الجدد في الحقول المخصصة. انقر على زر “الاستعلام عن أسماء المستفيدين”.

يرجى متابعة هذه الخطوات للحصول على معلومات حول المستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق.

من هم اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

منصة مظلتي الوجبة السادسة لبرنامج الرعاية الاجتماعية في العراق يشملون:

المطلقات :

وتشمل هذه الفئة النساء اللواتي يعتبرن رعايا الدولة وهن مطلقات بدون معيل، ويتم توجيه الدعم لهن ولأطفالهن لضمان توفير الدعم اللازم.

الأيتام :

الأطفال الذين فقدوا والديهم جزئيًا أو تمامًا، سيتم تقديم الدعم لهؤلاء الأطفال لضمان توفير الرعاية والخدمات الأساسية لهم.

الأرامل :

النساء اللواتي فقدن أزواجهن وأصبحن أراملًا، سيتم تقديم الدعم لمساعدتهن في تلبية احتياجاتهن واحتياجات عائلاتهن.

الأسر الكبيرة:

تشمل الأسر الكبيرة التي تتألف من أربعة أفراد أو أكثر، حيث يتم تقديم الدعم لهذه الأسر بهدف تحسين ظروفها المعيشية.

أصحاب الإعاقة والأمراض المزمنة:

يشمل هذا القسم الأشخاص الذين يعانون من إعاقات جسدية أو يعانون من أمراض مزمنة تؤثر على قدرتهم على العمل وتوفير لقمة العيش لأنفسهم وعائلاتهم، وسيتم تقديم الدعم لهؤلاء الأفراد للمساعدة في تلبية احتياجاتهم.