يابختكم رفع سن المعاش لـ 65 في هذا الموعد بحسب ما نص عليه القانون الجديد + أخبار خيالية من الوزارة لهؤلاء

من أبرز التعديلات في قانون العمل هو رفع سن المعاش ل 65 في هذا الموعد المحدد في شهر يوليو في عام 2040 أي في المستقبل البعيد، لا سيما أن هذا القرار يصب في صالح المواطنين الذين يعملون في القطاع الحكومي حيث إن الكثير منهم يرغب في الاستمرار في العمل حتى بعد سن الستين، ومنها فقد وجدنا أن هذا القرار الخاص برفع سن المعاش قد تم وضعه لهؤلاء الأشخاص الراغبين في استكمال مسيرة العطاء في توفير احتياجات المواطنين في المصالح الحكومية.

رفع سن المعاش ل 65 في هذا الموعد

بعدما بحث الكثير من الموظفين بشكل مكثف حول كل ما يخص سن المعاش وجدنا أن رئيس مجلس الوزراء قد أعلن عن التفاصيل الخاصة بخطة رفع سن المعاش، التي تبدأ بالتدريج بداية من 2032 علما بأن رفع سن المعاش ل 65 في هذا الموعد قد تم وضعه بشكل أساسي داخل الخطة حتى لا يحدث أي لبس في هذا الأمر.

علما بأن رفع سن المعاش سوف يكون بشكل منتظم في يوليو بداية من عام 2032 ويستمر ذلك حتى يوليو في عام 2040.

على أن تكون خطة رفع سن المعاش كالآتي

يوليو 2032، سيكون سن المعاش عند بلوغ 61 عاما.

أما في يوليو 2034 سيتم رفع سن المعاش وصولا إلى سن 62.

يوليو 2036 سوف يتم رفع سن المعاش عند سن 63 عاما.

أما في يوليو 2038، سوف يتم رفع سن المعاش عند الوصول إلى 64 عاما.

في يوليو 2040، سوف يكون المعاش عند الوصول لسن 65 عاما.

ما هي ضوابط سن المعاش في قانون العمل الجديد؟

لقد أعلنت التعديلات قانون العمل الجديد بالاتفاق مع الجهات المعنية بصرف المعاشات عن حزمة من الضوابط الخاصة بسن المعاش في قانون العمل الجديد، وذلك بعدما تعرفنا بشكل واضح على رفع سن المعاش ل 65 في هذا الموعد في عام 2040، على أن تتلخص ضوابط سن المعاش فيما يلي