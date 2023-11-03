هسه طلعت نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الثالث جميع المحافظات العراقية موقع وزارة التربية pdf جموع الطلاب

نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الثالث، جميع المحافظات في العراق قد أنهت إجراء امتحانات الدور الثالث للصف السادس الابتدائي، وتم التركيز على تسريع عملية تصحيح الامتحانات ومراجعتها بدقة استعدادًا لنشر النتائج عبر وسائل التعليم غير الرسمية، ومن بين هذه المنصات، تبرز منصة “ملازمنا” كإحدى البيئات الرائدة في نشر النتائج في جميع المناطق. وتقوم المنصة بتوفير ملفات PDF أو مشاركة مستندات على الإنترنت تحمل أسماء المدارس التي أعلنت عن الناجحين فيها.

نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الثالث

تم الإعلان عن النتائج في بعض المناطق، وما زالت تحت الإعداد في بعض المحافظات الأخرى مثل ذي قار والسليمانية وأربيل ودهوك، وسيتم نشرها على الفور بمجرد الانتهاء من تصحيح الأوراق ورصد الدرجات النهائية للطلاب في تلك المناطق.

لتنزيل ملفات نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الثالث عبر منصة “ملزمتنا” (غير الرسمية)، يمكن اتباع الخطوات التالية:

ابدأ بالدخول إلى موقع نتائجنا عبر الرابط المخصص. قم باختيار المحافظة التي ترغب في البحث عن نتائجها. تحقق من توافر النتائج في المحافظة المحددة. . انقر على ملف تنزيل النتائج المراد الوصول إليه. قم بتنزيل الملف إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك، وستجد فيه أسماء الطلاب الناجحين في الدور الثالث بالإضافة إلى نتائجهم.

بهذه الطريقة، يمكنك الوصول إلى ملفات النتائج والتعرف على أسماء الطلاب ونتائجهم بسهولة عبر منصة “ملزمتنا”.

نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الثالث

تم الإعلان عن نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الثالث في العديد من المحافظات، ولكن لم تظهر بعد في بعض المحافظات نظرًا لأنهم لم ينتهوا بعد من تصحيح أوراق إجابات الطلاب وعمليات رصد الدرجات النهائية. يمكنك الاستعلام عن النتائج المتبقية في المحافظات التالية من خلال موقع نتائجنا باستخدام الخطوات السابقة:

– النتائج المتبقية:

نينوى

اربيل

دهوك

الرصافة الثالثة

ذي قار

السليمانية

ممثليات التربية

سيتم نشر النتائج في هذه المحافظات فور الانتهاء من عمليات التصحيح والرصد.