Pdf تحميل كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق لدى منصة مظلمتي 2023 spa.gov.iq

يريد مجموعة كبيرة من المواطنين التعرف على طريقة تحميل كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق بصيغة pdf حيث أتاحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جميع المحافظات العراقية خدمة الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة الدفعة القادمة التي قد ظهرت حالياً في العديد من المحافظات بعد مراجعة ورصد جميع المتقدمين والذين يستحقوا هذا الدعم في أراضي الدولة لذلك سوف نوضح للجميع عبر السطور التالية كيفية الاستعلام على كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السادسة بكل سهولة في العراق.

Pdf تحميل كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق

هناك بعض الشروط الواجبة من أجل الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة الدفعة القادمة لجميع المحافظات العراقية حيث أتاحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية دعم الرعاية الاجتماعية لتحسين ظروف المعيشة للعديد من الفئات المستفيدة في المجتمع العراقي لذلك سوف نوضح لجميع الراغبين كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق عن طريق الخطوات التالية بكل التفاصيل:

يجب على جميع المتقدمين الدخول على موقع وزاره العمل والشؤون الاجتماعية أو منصة مظلمتي المخصصة لهم.

كذلك يجب إختيار من القائمة الرئيسية أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

ثم اختيار الوجبة السادسة أو التاسعة بعد ذلك يمكن تحميل كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بصيغة pdf.

عليك بعد ذلك عليك البحث على اسم المتقدم بالكامل وسوف يظهر لك النتيجة النهائية.

شروط قبول دعم الرعاية الاجتماعية في العراق