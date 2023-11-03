تشهد الرعاية الاجتماعية في العراق إقبالًا كبيرًا على البحث عن قائمة المستفيدين من هذه البرامج الحيوية تقدم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية دعمًا كبيرًا للأسر ذات الدخل المحدود والأشخاص الذين يواجهون صعوبات مالية كبير وخلال الساعات الأخيرة شهد موقع البديل ازديادًا كبيرًا في عمليات البحث عن قائمة المشمولين بالرعاية الاجتماعية للعام 2023.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

تهدف الحكومة العراقية إلى مساعدة العديد من المواطنين والأسر الذين يعانون من ظروف معيشية صعبة وذلك خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة الأخيرة في العديد من الدول العربية وقد أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن توفير رابط إلكتروني مخصص للاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية لعام 2023 وذلك بهدف تيسير الوصول للمعلومات وتجنب الزحام في الهيئات الحكومية والمكاتب للقيام بعملية الاستعلام، يمكن اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

النقر على أيقونة الرعاية الاجتماعية.

ثم الضغط على قائمة اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

بعد ذلك يمكن تنزيل كشوفات الوجبة الأخيرة من الموقع.

بعد اكتمال التنزيل يمكن البحث عن اسم المستفيد المطلوب.

ينصح بفحص تاريخ الميلاد للتحقق من الهوية الصحيحة للمستفيد وذلك لتجنب الالتباس بين الأسماء.

شروط الحصول على برنامج الرعاية الاجتماعية

برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق يهدف إلى تقديم الدعم والمساعدة للمواطنين الذين يعيشون في ظروف معيشية صعبة ومن أجل ضمان توجيه هذا الدعم إلى الأشخاص المستحقين تم وضع شروط ومعايير يجب أن تتوافر في المتقدمين للبرنامج إليكم شروط الحصول على برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق: