تردد قناة الجزيرة الإخبارية 2024 لمتابعة اخر الاخبار في غزة لحظة بلحظة بدون تقطيع

تردد قناة الجزيرة الاخبارية من أبرز وأهم القنوات الإخبارية على مستوى العالم حيث توفر للمشاهدين مصدرًا رئيسيًا لمتابعة الأحداث العربية والعالمية على مدار الساعة ومن المعروف أن ترددها على القمر الصناعي نايل سات يلعب دورًا مهمًا في جعلها متاحة للجمهور في مناطق متعددة.

قناة الجزيرة الاخبارية

إن قناة الجزيرة تتميز بتغطيتها الشاملة للأخبار والأحداث السياسية والاقتصادية والثقافية في العالم وهي تقدم تقارير حية وموثوقة تساعد المشاهدين في فهم أعمق للتطورات الجارية إنها تلعب دورًا حيويًا في نقل الأحداث العربية والعالمية بشكل حيادي وموضوعي مما يسهم في توجيه وجهات نظر المشاهدين بشكل مستنير.

تردد قناة الجزيرة الإخبارية 2024

يمكن استقبال تردد قناة الجزيرة الاخبارية على العديد من الأقمار الصناعية وذلك من خلال تنزيل القناة على جهاز الاستقبال بالاعتماد على البيانات التالية وهي:

تردد قناة Al Jazeera على النايل سات

التردد: 10971.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

تردد قناة Al Jazeera على عرب سات

التردد: 12520.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

تردد قناة Al Jazeera على سهيل سات

التردد: 11406.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

ضبط تردد قناة الجزيرة الاخبارية على جهاز الاستقبال

لتضبط تردد قناة الجزيرة الاخبارية الإخبارية بسهولة يمكنك اتباع الخطوات التالية: