طريقة الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2023 بالرقم القومي فقط + شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي

يرغب الكثير في التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي وكيفية الاستعلام عنها من خلال الموقع الرسمي الخاص بصندوق الإسكان الاجتماعي كما يجب توافر بعض الشروط والمستندات الواجب تقديمها من أجل الحصول على هذه الشقق للأشخاص المستحقة لها والمتوفر فيهم كافة الشروط

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي

توجد العديد من الخطوات البسيطة الواجب اتباعها من أجل الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي وهذه الخطوات يمكن أن تتمثل في الآتي

• للاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي يجب الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من خلال هذا الرابط “من هنا“.

• قم بعدها باختيار كلمة الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي من الخيارات المعروضة في القائمة الرئيسية.

• ستظهر صفحة أخرى بها العديد من الخانات الفارغة نقوم من خلالها بإدخال الرقم القومي الخاص بالمتقدم المكون من أربعة عشر رقم واسم المتقدم وكافة البيانات التي تتعلق بالمواطن في الأماكن المخصصة لهم بشكل دقيق

• عند الانتهاء من إدخال كافة البيانات المطلوبة نقوم بالضغط على كلمة تأكيد البيانات وبعدها نضغط على كلمة استعلام عن الوحدات السكنية.

شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي

توجد العديد من الشروط المختلفة الواجب توافرها من أجل الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي بكل سهولة وهذه الشروط يمكن أن تتمثل في الآتي

• يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومقيم على أراضيها إقامة دائمة.

• يلزم وجود واصي على القاصر الذي يرغب في الحصول على شقق الإسكان.

• لابد من أن يكون مؤهله متوسط وليس أقل من ذلك

• يجب ألا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرين عاما.

• يجب تقديم وصل كهرباء ووصل غاز وأيضا وصل مياه