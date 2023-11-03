“تقل جيبك” زيادة في الأسعار وارتفاع في تعريفة النقل والمواصلات.. سيناريوهات زيادة أسعار البنزين نعرضها لكم لأول مرة

عمل ارتفاع أسعار البنزين على ضجة كبيرة بعد قرار الحكومة أمس الخميس الموافق 2 نوفمبر 2023، وخاصة مع تطبيق الأسعار الجديدة اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023، حيث إن الزيادة جاءت بعد دراسة دقيقة للسوق العالمي، الذي بدوره حدد الإرتفاع المقرر، ومع ذلك فإن هناك بعض السيناريوهات المتكررة مع ارتفاع البنزين، وهو هل ترتفع أسعار المواصلات وهل ستواجه السلع ارتفاعًا جديدًا؟، أسئلة مُعادة اعتاد الكثير من المواطنين على معرفتها، وهو ما نكشفه لكم في مقال اليوم.

أثار زيادة أسعار البنزين

من الأمور التقليدية والمتعارف عليها هو أنه في حالة كان هناك زيادة في أسعار البنزين أو السولار فإن ذلك يتسبب في رفع أسعار السلع وزيادة تعريفة المواصلات، لكن الأمر الوحيد الذي يعد طوق النجاة هو أن السولار لم يتم رفعه وبقى كما هو على السعر القديم، ليكون من الأمور الجيدة على أن تستقر بعض السلع وكذلك السيارات المستهلك للسولار بديلًا عن البنزين، ومع تطبيق الأسعار الجديدة سيتم توضيح جميع القرات المتخذة بعد ذلك حول الزيادة المتوقع أن تتم وسننقلها لكم بالتفاصيل.

أسعار البنزين الجديدة بعد التطبيق

بعد أن تم تطبيق الأسعار الجديدة لأسعار البنزين تزامنًا مع الزيادة، فإن تسعيرها جاء على النحو الأتي:-