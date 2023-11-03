تردد قناة فلسطين فإذا كنت من الأشخاص المهتمين بمتابعة الأحداث الفلسطينية والمستجدات على الساحة السياسية والاقتصادية في الأراضي المحتلة فإن الوصول إلى قناة فلسطين وطريقة تنزيلها على النايل سات يمكن أن يكون مهمًا بالنسبة لك من خلال هذا المقال سنوفر لك المعلومات الضرورية لتحقيق ذلك.

قناة فلسطين

يحظى تردد قناة فلسطين بشعبية واسعة بين الجمهور الفلسطيني والعربي وذلك بفضل مجموعة من المزايا التي تقدمها وتميزها عن غيرها من القنوات الفضائية سنلقي نظرة على بعض هذه المزايا والمميزات التي تجعلها محطة مفضلة للمشاهدين:

تتميز قناة فلسطين الفضائية بتقديم إعلام ذو طابع اجتماعي منوع ومتكامل حيث تتضمن تغطية شاملة لمختلف الأحداث والقضايا التي تهم المشاهدين الفلسطينيين والعرب وتسهم هذه التغطية في بناء وعي ثقافي ومجتمعي يسعى لتحقيق السلام والاستقرار العادل.

تلتزم قناة فلسطين بمبادئ الشفافية والمصداقية في نقل الأخبار والوقائع ومناقشتها وتعكس تلك الالتزامات التزامها بالمعايير العربية والقيم الشرقية.

تستخدم القناة أحدث التقنيات وأفضل أنظمة البث المنوعة مما يسمح للمشاهدين بمتابعة الأحداث بأعلى دقة ووضوح.

تستند قوة القناة إلى فريق عمل متميز يضم مثقفين وإعلاميين وفنانين ومفكرين وإداريين حيث يسهمون بجهودهم المشتركة في تعزيز قدرتها التنافسية وتقديم محتوى جذاب ومفيد.

تعتمد القناة على أحدث التقنيات والأنظمة لتحقيق أعلى مستوى من الجودة في البث بما في ذلك أنظمة البث عالية الجودة والقياسية.

تردد قناة فلسطين الفضائية نايل سات

تردد القناة : 12604.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: ⅚.

دقة جودة: SD.

تردد قناة Palestine الفضائية نايل سات

تردد القناة: 10971.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

دقة جودة: HD.

تردد قناة Palestine الفضائية نايل سات

تردد القناة: 11334.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: ⅔.

معدل الترميز: 27500.

دقة جودة: HD.

تردد قناة Palestine الفضائية نايل سات

تردد القناة: 12646.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة Palestine الفضائية نايل سات

تردد القناة: 12645.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: ⅚.

دقة جودة: HD.

تردد قناة Palestine عرب سات

تردد القناة: 11958.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

دقة الجودة: HD.

طريقة استقبال قناة فلسطين على جهاز الاستقبال

للوصول إلى تردد قناة فلسطين على الاقمار الصناعية المختلفة يمكنك اتباع الخطوات التالية: