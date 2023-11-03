نزول كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة 2023 عموم محافظات العراق

تم الإعلان بشكل رسمي عن جميع أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية جميع محافظات العراق، وعليه فإن العديد من المستفيدين يتساءلون بشكل مستمر عن أسماء المقبولين في هذه المنحة المقدمة من حكومة العراق، مع العلم أنها موجهة للعديد من الأسر والأفراد الأكثر احتياجًا وذات الدخل المحدود والمتوسط بما يوفر حياة كريمة في ظل الصعوبات المعيشية التي باتت تؤثر على الكثير من المواطنين.

شروط الرعاية الاجتماعية في العراق

حتى يتم قبول جميع المتقدمين للحصول على الرعاية الاجتماعية، لابد من انطباق الشروط التالية:-

يجب أن يكون حامل للجنسية العراقية من أجل التسجيل في الرعاية الاجتماعية.

ألا تقل عدد أفراد الأسرة عن 4 أشخاص من أجل الحصول على الدعم.

يجب أن يكون عمر المتقدم من 18 إلى 60 عامًا للرجال.

وبالنسبة للنساء يجب أن يتراوح عمر المتقدم من 15 إلى 55 عامًا لكي يتم قبولهاز

ألا يمتلك الشخص المتقدم أي عقارات أو سجلات تُجارية بأسمه.

إرفاق كافة المستندات التي تؤهله للقبول في الرعاية.

الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

بعد أن تتم عملية التسجيل بنجاح ويتم العمل على عرض جميع الكشوفات، فيرغب الكثير من المواطنين في معرفة أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، وهي وفقًا للخطوات الأتيه:-