PDF استخراج كشوفات المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السادسة 2023 العراق

زادت عمليات البحث بشكل كبير عن معرفة تنزيل الكشوفات الخاصة بالمشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السادسة، وذلك بعد أن أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن الإنتهاء من فحص كافة الطلبات المقدمة، والعمل تنزيل الكشوفات المعنية، بما يُساهم ذلك في تحسين الوضع الاجتماعي الخاص بهم، ولذلك سنوضح لكم كيفية القيام بإستخراج الكشوفات بكل سهولة.

PDF استخراج كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية

من السهل إمكانية القيام بإستخراج جميع الكشوفات الخاصة بالمشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السادسة كما على النحو الأتي:-

أن يتم القيام بالذهاب إلى منصة مظلتي الرسمية التي أتاحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

الضغط مباشرة على أيقونة “الرعاية الاجتماعية”.

القيام بعد ذلك على كتابة بيانات الشخص المستفيد.

وعليه يتم الضغط على زر “تنزيل الكشوفات”.

وعقب ذلك يتم إستخراج الكشوفات المعنية بكل سهولة.

الرعاية الاجتماعية في العراق

تعمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من وقت إلى أخر بتقديم بعض هذه المنح والمساعدات أمام جميع المواطنين والفئات أصحاب الدخل المتوسط والمحدود، حتى يتمكنوا من الحصول عليها وفق ضوابط وشروط معينة تقوم الوزارة بعرضها، وفي حالة وجود أي مشاكل عند التقديم للرعاية الاجتماعية يتم التواصل مباشرة على المديرية التابعة للوزارة في المحافظة التي يقتني بها المستفيد للقيام بحلها.