“الفرخة سعرها كام”.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023 في الأسواق

جالبيض لتشهد استقرار كبيرا خلال تعاملات اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023، حيث توقف سعر الفراخ البيضاء عند نفس السعر الذي سجلته أمس فيما ارتفعت أسعار الدواجن الأمهات بحوالي 3 جنيه لتصبح 64 جنيه بعدما سجلت أمس 61 جنيه، وفي هذا المقال سنتعرف على أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023.

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023 في الأسواق:-

الدواجن البيضاء سجلت أسعار الدواجن البيضاء حوالي 66 جنيهًا للكيلو، في والما يصل سعر الكيلو للمستهلك بحوالي 76 جنيها. الدواجن الحمراء سجلت أسعار الدواجن الحمراء والبلدى ما بين 90 و91 جنيها. الدواجن الأمهات وسجلت أسعار الدواجن الأمهات فى الأسواق حوالي 64 جنيهًا للكيلو الكتكوت وطبقا لبورصة الدواجن فبلغ شعر الكتكوت الأبيض حوالي 27 جنيه، أما الكتكوت ساسو فسجل حوالي 21 جنيه، أما سعر الكتكوت البلدي فسجل حوالي 11.5..

أسعار البيض اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023 في الأسواق:-