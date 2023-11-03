اقتصاد

“الفرخة سعرها كام”.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023 في الأسواق

أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة

Gamalمنذ 31 دقيقة
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أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023
أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023

جالبيض لتشهد استقرار كبيرا خلال تعاملات اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023، حيث توقف سعر الفراخ البيضاء عند نفس السعر الذي سجلته أمس فيما ارتفعت أسعار الدواجن الأمهات بحوالي 3 جنيه لتصبح 64 جنيه بعدما سجلت أمس 61 جنيه، وفي هذا المقال سنتعرف على أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023.

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023 في الأسواق:-

الدواجن البيضاءسجلت أسعار الدواجن البيضاء حوالي 66 جنيهًا للكيلو، في والما يصل سعر الكيلو للمستهلك بحوالي 76 جنيها.
الدواجن الحمراءسجلت أسعار الدواجن الحمراء والبلدى ما بين 90 و91 جنيها.
الدواجن الأمهاتوسجلت أسعار الدواجن الأمهات فى الأسواق حوالي 64 جنيهًا للكيلو
الكتكوتوطبقا لبورصة الدواجن فبلغ شعر الكتكوت الأبيض حوالي 27 جنيه، أما الكتكوت ساسو فسجل حوالي 21 جنيه، أما سعر الكتكوت البلدي فسجل حوالي 11.5..

أسعار البيض اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023 في الأسواق:-

 

كرتونة البيض الأبيضبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 123 جنيهًا إلى 125 جنيهًا
كرتونة البيض الأحمربلغ سعر كرتونة البيض الأحمر ما بين 125 إلى 126 جنيهً
 كرتونة البيض البلديبلغ سعر كرتونة البيض البلدي ما بين 139 و140 جنيهًا.
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Gamalمنذ 31 دقيقة
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