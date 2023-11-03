اقتصاد
“الفرخة سعرها كام”.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023 في الأسواق
أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة
جالبيض لتشهد استقرار كبيرا خلال تعاملات اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023، حيث توقف سعر الفراخ البيضاء عند نفس السعر الذي سجلته أمس فيما ارتفعت أسعار الدواجن الأمهات بحوالي 3 جنيه لتصبح 64 جنيه بعدما سجلت أمس 61 جنيه، وفي هذا المقال سنتعرف على أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023.
أسعار الدواجن اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023 في الأسواق:-
|الدواجن البيضاء
|سجلت أسعار الدواجن البيضاء حوالي 66 جنيهًا للكيلو، في والما يصل سعر الكيلو للمستهلك بحوالي 76 جنيها.
|الدواجن الحمراء
|سجلت أسعار الدواجن الحمراء والبلدى ما بين 90 و91 جنيها.
|الدواجن الأمهات
|وسجلت أسعار الدواجن الأمهات فى الأسواق حوالي 64 جنيهًا للكيلو
|الكتكوت
|وطبقا لبورصة الدواجن فبلغ شعر الكتكوت الأبيض حوالي 27 جنيه، أما الكتكوت ساسو فسجل حوالي 21 جنيه، أما سعر الكتكوت البلدي فسجل حوالي 11.5..
أسعار البيض اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023 في الأسواق:-
|كرتونة البيض الأبيض
|بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 123 جنيهًا إلى 125 جنيهًا
|كرتونة البيض الأحمر
|بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر ما بين 125 إلى 126 جنيهً
|كرتونة البيض البلدي
|بلغ سعر كرتونة البيض البلدي ما بين 139 و140 جنيهًا.