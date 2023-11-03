إضافة 100 جنيه على التموين لشهر نوفمبر

“من حقك تعرف” حقيقة إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين شهر ديسمبر 2023 والشروط اللازنة
حقيقة إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين شهر ديسمبر 2023
حقيقة إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين شهر ديسمبر 2023
تم تداول أخبار غير دقيقة على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي تفيد بأن الحكومة المصرية قررت إضافة 100 جنيه على التموين لشهر ديسمبر على بطاقات التموين ومع ذلك يجب التأكيد على عدم وجود أي قرار رسمي صادر عن الحكومة المصرية يؤكد هذه الزيادة.
وفي تصريحات رسمية صادرة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية تم توضيح أن الزيادة الأخيرة في الدعم التمويني تمت في شهر أكتوبر 2023 وبلغت 50 جنيهًا للأسر الأولى بالرعاية و25 جنيهًا للأسر غير الأولى بالرعاية وهذه الزيادة هي الزيادة الأخيرة التي تمت في الدعم التمويني ولم يتم إصدار أي إعلان رسمي بزيادة إضافية بمبلغ 100 جنيه.
وتقوم الوزارة حاليًا بدراسة إمكانية تقديم المزيد من الدعم للأسر الأكثر احتياجًا ولكن لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي بهذا الصدد حتى الآن يجب على المواطنين توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الدقيقة والاعتماد على مصادر رسمية للمعلومات.
أسعار السلع والمنتجات في التموين شهر ديسمبر 2023
أعلنت وزارة التموين في مصر قبل بداية شهر ديسمبر 2023 عن قائمة أسعار السلع التموينية المتاحة في المنافذ حيث جاءت هذه الأسعار على النحو التالي:
- سعر السكر للكيلوغرام الواحد بلغ 12.60 جنيه.
- زجاجة الزيت بحجم 800 ملليتر متاحة بسعر 30 جنيهًا.
- سعر الدقيق للكيلوغرام الواحد يبلغ 18 جنيهًا.
- سعر الأرز بوزن كيلوجرام واحد هو 12.60 جنيه.
- المكرونة بحجم 400 جرام متاحة بسعر 6.50 جنيه.
- المكرونة بحجم 800 جرام متاحة بسعر 13 جنيهًا.
- الصلصة بحجم 300 جرام بسعر 8 جنيهات.
- المسلي الصناعي بحجم 800 جرام يكلف 36 جنيهًا.
- سعر الفول المعبأ بحجم 500 جرام هو 9 جنيهات.
- المربى بحجم 350 جرام يتاح بسعر 16 جنيهًا.
- العدس المجروش بحجم 500 جرام متاح بسعر 21 جنيهًا.
- الشاي الناعم بحجم 40 جرام يكلف 5 جنيهات.
- التونة المفتتة بحجم 140 جرام يمكن الحصول عليها بسعر 18 جنيهًا.