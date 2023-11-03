إضافة 100 جنيه على التموين لشهر نوفمبر

حقيقة إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين شهر ديسمبر 2023، انتشرت أخبار على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي تفيد بأن الحكومة المصرية قررت زيادة مبلغ 100 جنيه على بطاقات التموين لشهر ديسمبر 2023 تأتي هذه الزيادة في إطار جهود الحكومة لدعم المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار وضغوط التضخم وفيما يبدو ستستفيد جميع الأسر المستفيدة من الدعم التمويني من هذه الزيادة بغض النظر عن حجم الأسرة أو قيمة الدعم المستحقة لها.

حقيقة إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين شهر ديسمبر 2023

تم تداول أخبار غير دقيقة على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي تفيد بأن الحكومة المصرية قررت إضافة 100 جنيه على التموين لشهر ديسمبر على بطاقات التموين ومع ذلك يجب التأكيد على عدم وجود أي قرار رسمي صادر عن الحكومة المصرية يؤكد هذه الزيادة.

وفي تصريحات رسمية صادرة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية تم توضيح أن الزيادة الأخيرة في الدعم التمويني تمت في شهر أكتوبر 2023 وبلغت 50 جنيهًا للأسر الأولى بالرعاية و25 جنيهًا للأسر غير الأولى بالرعاية وهذه الزيادة هي الزيادة الأخيرة التي تمت في الدعم التمويني ولم يتم إصدار أي إعلان رسمي بزيادة إضافية بمبلغ 100 جنيه.

وتقوم الوزارة حاليًا بدراسة إمكانية تقديم المزيد من الدعم للأسر الأكثر احتياجًا ولكن لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي بهذا الصدد حتى الآن يجب على المواطنين توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الدقيقة والاعتماد على مصادر رسمية للمعلومات.

أسعار السلع والمنتجات في التموين شهر ديسمبر 2023

أعلنت وزارة التموين في مصر قبل بداية شهر ديسمبر 2023 عن قائمة أسعار السلع التموينية المتاحة في المنافذ حيث جاءت هذه الأسعار على النحو التالي: