رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الثالث 2023 بالاسم … وزارة التعليم العراقية Mlazemna

رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الثالث 2023 بالاسم، يهتم عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور خلال الساعات الأخيرة بالإطلاع على نتائج طلاب الثالث متوسط 2023، بعدما أعلنت وزارة التعليم العراقية عن انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة في كافة الكنترولات على مستوى المحافظات العراقية، وأشارت الوزارة إلى أنه من المقرر أن تكون نتائج الثالث متوسط متاحة أمام الجميع خلال الساعات الأخيرة المقبلة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الثالث 2023 بالاسم فتابعونا …..

نتائج الثالث متوسط الدور الثالث 2023

حيث يبحث عدد كبير من الطلاب الطلاب وأولياء الأمور عن الرابط الالكتروني التي أعلنت عنه وزارة التعليم العراقية، والخاص بنتائج الثالث متوسط الدور الثالث 2023، وأكدت الوزارة إلى أن النتائج أصبحت متاحة أمام الطلاب على الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة تيسيراً على الطلاب وأولياء الأمور وتجنب الخروج من المنزل،وكانت وزارة التعليم أعلنت أن نسب النجاح تخطت الـ 80% وأن امتحانات الدور الثالث هي فرصة كبيرة للطلاب الذين لم يتمكنوا من اجتياز الدور الأول والثاني في جميع المواد.

رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الثالث 2023 بالاسم

حيث أكد وزير التعليم العراقي خلال حوار له على إحدى القنوات الفضائية أن الوزارة تابعت أعمال التصحيح والمراجعة في جميع الكنترولات، وأكد أن الطلاب يمكنهم الاستعلام على نتائج الثالث متوسط الدور الثالث 2023 من خلال اتباع الخطوات الآتية: