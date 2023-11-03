طريقة عمل الكوكيز بخطوات سهلة وبسيطة.. والطعم خطير

عرضت الشيف نجلاء الشرشابي، خلال برنامجها “على قد الإيد” المذاع عبر قناة “سي بي سي سفرة”، طريقة عمل “الكوكيز”، بطريقة سهلة وبسيطة.

ونستعرض لكم في السطور التالية طريقة عمل “الكوكيز”، وفقًا للشيف نجلاء الشرشابي:

المكونات:

100 جرام زبدة

175 جرام سكر

1 بيضة

رشة ملح

كيس فانيليا

200 جرام طحين

كيس بيكينج باودر

100 جرام شوكولاتة

طريقة التحضير:

أولًا تخفق الزبدة في درجة حرارة الغرفة مع السكر حتى يتحول لونهما إلى الأبيض، ثم أضيفي الفانيليا ورشة الملح والبيضة واخلطي جيدًا.

يتم غربلة الدقيق مع الخميرة ويتم إضافتهما إلى الخليط السابق.، وأضيفي الشوكولاتة، ثم شكلي العجين على شكل كرات.

ضعي العجين في الثلاجة لمدة 30 دقيقة على الأقل.

تفرد العجينة بسمك نصف سنتيمتر، وتُقطع دوائر ثم ضعيها في صينية فرن مدهونة بالزيت، ثم ضعيها فرن على درجة حرارة 190 درجة مئوية لمدة تقريبًا 7 دقائق.