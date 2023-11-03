الآن رابط تحميل أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة السادسة عبر منصة مظلمتي 2023

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بأن قد تقدم عدد كبير يصل إلى 300 ألف مواطن عراقي من أجل الحصول على الرعاية الاجتماعية المقدمة من الوزارة الوجبة السادسة لذلك يرغب العديد من المتقدمين التعرف على اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية وسوف نوضح لكم في خلال مقاله اليوم كيفية الاستعلام على الرعاية الاجتماعية وأسماء المقبولين داخل اراضي العراق لجميع المحافظات.

رابط تحميل اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية في العراق 2023

يرغب العديد من المواطنين العراقيين التعرف على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في جميع المحافظات العراقية بعد تقديمهم على الوجبة السادسة عبر الموقع الرسمي التابع إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وقد أوضحت الوزارة توفير منصة مظلمتي من أجل الحصول على تلك النتائج ولذلك سوف نوضح لكم جميع الشروط والاحكام المطلوبة مع الطريقة الصحيحة من أجل الاستعلام عن تلك النتيجة بالخطوات:

في البداية عليك الدخول على موقع منصه مظلمتي.

ثم بعد ذلك اختيار اسماء المشبولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السادسة.

عليك بعد ذلك تحميل كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية.

بعد ذلك يجب عليك البحث عن اسم المتقدم المراد البحث عنه داخل العراق.

ما هي شروط الموافقة على طلب الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة