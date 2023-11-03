نتيجة مسابقة التربية والتعليم 2023 … موقع وزارة التربية والتعليم moe.gov.eg

نتيجة مسابقة التربية والتعليم 2023، صرحت وزارة التربية والتعليم على الصفحة الرسمية لها على الإنترنت أنه تم الإنتهاء من رفع نتيجة مسابقة التربية والتعليم والتي أعلنت عنها الوزارة في بداية أكتوبر الماضي، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم 2023 .

نتيجة مسابقة التربية والتعليم 2023

حيث يبحث عدد كبير من المعلمين عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم 2023 ، التي أصبحت متاحة أمام الجميع على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم على الإنترنت، وأشار مصدر مسؤول بالوزارة إلى أن النتائج أصبحت متاحة أمام الجميع خاصة محافظات المنيا، أسيوط، بني سويف، الشرقية، الأقصر، المنوفية، سوهاج، الفيوم، قنا، أسوان، وأشارت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن للمعلم من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الدخول على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم من هنا .

اضغط على خدمات المعلمين.

ثم اضغط على مسابقة المعلمين 2023.

ادخل بيانات المعلم المراد الاستعلام عنه.

ثم ادخل البريد الالكتروني ورقم الهاتف.

تأكد من صحة البيانات المدخلة .

اضغط على أيقونة “استعلام”.

سوف تظهر أمامك نتيجة المسابقة على الفور.

شروط القبول في مسابقة الـ 30 الف معلم

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت عن عدد من الشروط الواجب توافرها في المعلمين الراغبين في الحصول على وظيفة في وزارة التربية والتعليم والتي جاءت كالتالي: