موعد عرض مسلسل الخائن الحلقة الأولى 1 … والقنوات الناقلة

موعد عرض مسلسل الخائن الحلقة الأولى 1، يترقب عشاق ومحبي الدراما العربية عرض مسلسل الخائن وهو نسخة عربية من المسلسل التركي الذي يحمل نفس الإسم، والذي تم عرضه خلال عام 2020 ، واستطاع أن يخطف أنظار الملايين من المشاهدين من شتى أنحاء العالم، وتدور أحداث المسلسل حول قصة حب تجمع بين الخيانة والانتقام ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على موعد عرض مسلسل الخائن الحلقة الأولى 1.

موعد عرض مسلسل الخائن الحلقة الأولى 1

ويبحث عدد كبير من الأشخاص خلال الساعات الأخيرة عن موعد عرض مسلسل الخائن الحلقة الأولى 1، والذي من المقرر أن يكون في تمام الساعة 05:00 مساءً بتوقيت جرينتش، والساعة 06:00 مساءً بتوقيت الجزائر والساعة 07:00 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 08:00 مساءً بتوقيت السعودية والعراق، والساعة التاسعة بتوقيت الإمارات.

أبطال مسلسل الخائن

يضم مسلسل الخائن مجموعة كبيرة من أبطال ونجوم الفن والدراما العربية، والمسلسل بطولة: سلافة معمار، مرام علي، خالد شباط، إيلي متري، تاتيانا مرعب، جلال شموط، رولا بقسماتي، سهير ناصر الدين، عماد فغالي، شربل زيادة، وجيه صقر، طيف ابراهيم، وإبراهيم عون، ريتا حرب، جينا أبوزيد، وسام صليبا.

أحداث مسلسل الخائن

وتدور أحداث مسلسل الخائن حول قصة شابة تدعى “آسيل” وهي من أنجح وأشهر الأطباء في مجالها، وتعيش حياة هادئة مع زوجها ولديها ابن، إلا أنها تشعر بخيانة زوجها، ويصعب عليها الاختيار إما أن تقرر أن تنفصل عن زوجها أم يستمر زواجها وتنتقم من زوجها اشد انتقام وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال الحلقة الأولة من مسلسل الخائن.

القنوات الناقلة لمسلسل الخائن