المؤسس عثمان 135 قصة عشق مدبلج علي موقع ايجي بست وماي سيما بدون اعلانات
المؤسس عثمان 135 قصة عشق مدبلج علي موقع ايجي بست وماي سيما بدون اعلانات
تمثل قصة المسلسل الدولة العثمانية في فترة مهمة من تاريخها.
المؤسس عثمان
بالإضافة إلى ذلك يتميز مسلسل المؤسس عثمان بجودة عالية في التصوير والإنتاج مما يجعله تجربة مشاهدة ممتعة من النواحي البصرية يتعامل المخرج والممثلون بمهنية عالية في تقديم الأداء الفني الرائع الذي يجعل المشاهدين يشعرون وكأنهم عاشوا في تلك الفترة التاريخية.
بهذه الطريقة يظهر مسلسل قيامة عثمان المزيج المثالي بين الدراما والتاريخ مما يجعله مشوقًا لجمهور متنوع من محبي الدراما والتاريخ يمكن للمشاهدين الاستمتاع بالمسلسل وفهم أفضل للأحداث التاريخية والشخصيات البارزة في تاريخ الدولة العثمانية.
موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان
تمتلك العديد من القنوات الفضائية حقوق بث مسلسل المؤسس عثمان ومن بين هذه القنوات البارزة قناة ATV التركية وقناة الفجر الجزائرية تعرض قناة ATV المسلسل كل أربعاء في كل أسبوع وهناك قنوات أخرى تقوم بنفس العملية مثل قناة اليرموك الأردنية تم تأجيل عرض الحلقة السابقة من مسلسل “قيامة عثمان” كتعبير عن الحداد على ضحايا مستشفى المعمداني في غزة يتم بث المسلسل في مواعيد محددة تختلف حسب التوقيتات المحلية وهذه المواعيد هي كالتالي:
- الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.
- الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.
- الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السودان.
- الساعة التاسعة مساءً بتوقيت العراق.
- الساعة الثامنة مساءً بتوقيت فلسطين.
- الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.
- الساعة التاسعة مساءً بتوقيت قطر.