رابط التقديم في معهد معاوني الأمن 2023 …. والشروط والأوراق المطلوبة

رابط التقديم في معهد معاوني الأمن 2023، أعلنت وزارة الداخلية خلال الساعات الأخيرة عن قبول دفعة جديدة للراغبين في التقدم لاجتياز اختبارات القبول بمعهد معاوني الأمن للأشخاص التي انطبقت عليهم الاختبارات المقررة من تنطبق الشروط العامة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط التقديم في معهد معاوني الأمن 2023، والشروط اللازمة …..

رابط التقديم في معهد معاوني الأمن 2023

حيث أعلنت وزارة الداخلية على الصفحة الرسمية لها على الإنترنت عن تخصيص رابط الكتروني خاص للتقديم في معهد معاوني الأمن 2023، حيث يسعى عدد كبير من الأشخاص للالتحاق بالوظائف التي تعلن عنها وزارة الداخلية لما فيها من مميزات ، وأبرزها تحمل نفقات التعليم كاملة، بالإضافة إلى تحمل ملابس التدريب كاملة والمكافآت الشهرية التي تقدمها خلال فترة الدراسة، والاستفادة من العلاج المجاني والخدمات الاجتماعية وغيرها من المميزات.

شروط التقديم في معهد معاوني الأمن 2023

أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين مصريين.

ألا يقل سن المتقدم عن 19 عام ولا يزيد عن 25 عام.

أن يكون حاصل على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.

أن يكون حسن السير والسلوك.

ألا يكون تم ارتكابه في أي جرائم مخلة بالشرف.

أن يجتاز المتقدم الاختبارات التي سوف تعلن عنها وزارة الداخلية.

ألا يقل طول المتقدم عن 170 سم.

ألا يكون مجنداً في القوات المسلحة .

ألا يكون متزوج أو سبق له الزواج من قبل.

الأوراق المطلوبة في التقديم في معهد معاوني الأمن 2023