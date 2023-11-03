“ظهرت دلوقتي”…نتائج السادس الابتدائي الدور الثالث في بابل 2023

في وقت لاحق من هذا اليوم وزارة التربية في العراق أعلنت بشكل رسمى عن عزمها طرح جميع نتائج السادس الابتدائي الدور الثالث لعام 2023 في محافظة بابل، وذلك حيث يمكن للجميع الحصول على النتائج الخاصة بهم بشكل مجاني ومباشرة عبر الرابط الرسمية الخاص بموقع الوزارة وموقع نتائجنا وملازمنا فقط دون غيرهم، ويذكر انه قد تم الإعلان عم بعض من نتائج المديريات التابعة لوزارة التربية في جميع المحافظات العراقية والتي تكون متاحة في الأسبوع الأول من شهر تشرين الثاني 2023.

متى يتم الاعلان عن نتائج السادس الابتدائي الدور الثالث في بابل؟

قالت الوزارة المختصة في العراق انه قد تم إجراء جميع امتحانات السادس الابتدائي في مرحلة الدور الثالث حلال الفترة الماضية والتي تكون من 25 تشرين الأول حتى 1 تشرين الثاني 2023، كما يكون من المقرر ان تنشر جميه نتائج هذه الامتحانات في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر 2023، وهذا الاحراء يكون من اجل مصلحة جميع الطلاب كي يمكن لجميع الطلاب والطالبات في جميع محافظات العراق الاطلاع عليها، ومن المنتظر ان يتم طرح جميع نتائج الطلاب بمحافظة بابل من قبل وزارة التربية العراقية رسمياً خلال الأسبوع الحالي ومع العلم بأن جميع هذه الامتحانات قد انتهت منذ فترة وجيزة حيث كانت في الأول من تشرين الثاني 2023.

كيفية استخراج نتائج السادس الابتدائي 2023 ؟

للوصول إلى نتائج الطلاب في مخافظة بابل يكون عليك انباع ما يلي: