“عشان لومتعرفش”..بالخطوات كيفية تقديم شكوى ضد محل تجاري في السعودية

واحدة من الموضوعات المهمة للغاية والتي يريد الجميع معرفتها هي كيفية تقديم شكوى في محل تجارى في المملكة العربية السعودية، حيث يكون هذا الامر ضروري للغاية وذلك لحماية حقوق المستهلك وللمساهمة في كل ما يخص عملية الحفاظ على النزاهة التجارية في جميع انحاء المملكة وإذا كنت مستهلكًا في السعودية وتعرضت بشكل ما الى نوع من المشكلات يكون لديك الحق في تقديم شكوى ضد هذا المحل و يمكنك الاطلاع على خطوات تقديم هذه الشكوى من السطور التالية.

خطوات تقديم شكوى ضد محل تجاري في السعودية؟

اذا كانت لديك الرغبة في تقديم شكوى ضد محل تجاري في السعودية يكون عليك فقط اتباع الخطوات التالية:

فيالبداية توجه نحوالموقع الرسمي لوزارة التجارة الإلكتروني.

ثم عليك تسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي، أو قم بإنشاء حساب خاص لك في حالة عدم وجود حساب.

ومن ثم اختر كتابة و”تعبئة نموذج الاتصال” من قائمة الخدمات المتاحة.

ومن ثم يكون على الشخص تقديم جميع المعلومات والتفاصيل المطلوبة في النموذج.

أدخل رمز التحقق المطلوب.

ثم انقر على زر “إرسال” لتقديم الشكوى.

وعليك ان تنتظر عدة ايام حتى يتم مراجعة الشكوى وفحصها جيداً من قبل الجهة المعنية في وزارة التجارة وتقديم رد مناسب عليك، وفي حالة ان تأكدت الجهة المختصة من وجود مخالفات تجارية، في هذا الوقت سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتطبيق ما يلزم في المملكة مم العقوبات وفقًا للقوانين التجارية المنصوص عليها وحماية المستهلكين.