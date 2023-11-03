“اعرف مواعيد الاجازات والدراسة”.. جدول التقويم الدراسي 1445 في السعودية
في الايام الماضية ويدورها لتنظيم العملية التعليمية في المملكة قامت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية بوضع جدول التقويم الدراسي لعام 1445، والذي ينتظره الكثيرون بشكل سنوى فهو يتألف هذا العام الدراسي من ثلاثة فصول دراسية فقط دون غيرهم ويكون كل فصل ما يقرب من 338 أسبوعًا دراسيًا لجميع المراحل الدراسية وبالتالي يكون أيام الدراسة في العام الدراسي 180 يومًا كما يحصل جموع الطلاب في المملكة على فترات إجازة متنوعة والتي تكون 60 يومًا خلال العام الدراسي فقط.
تفاصيل التقويم الدراسي 1445 في المملكة العربية السعودية
يحصل الطلاب على مجموعة كبيرة من الاجازات هذا العام والتي تكون كما يلي:
1. حيث تكون إجازة اليوم الوطني: 9/3/1445 – 24/9/2023
2. ويحصل الطلاب على إجازة نهاية أسبوع مطولة: 18/4/1445 – 2/11/2023
3. ولكن يكون بدء إجازة الفصل الدراسي الأول بتاريخ: 2/5/1445 – 16/11/2023
4. ويتم بدء الدراسة في ما يخص الفصل الثاني: 12/5/1445 – 26/11/2023
5. وتكون لجميع الصفوف إجازة نهاية أسبوع المطولة: 4/6/1445 – 17/12/2023
6. وتكون إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني: 22/6/1445 – 4/1/2024
7. ويتح بدء الدراسة بعد إجازة ما يعرف باسم منتصف الفصل الثاني: 2/7/1445 – 14/1/2024
8. والجميع يحصل على إجازة نهاية أسبوع مطولة: 16/7/1445 – 28/01/2024
9. وتكون إجازة يوم التأسيس وإجازة الفصل الثاني: 12/8/1445 – 22/2/2024
10. و الدراسة في الفصل الثالث من العام الدراسي تكون بتاريخ: 22/8/1445 – 3/3/2024
11. ويحصل الجميع على إجازة عيد الفطر: 18/9/1445 – 28/3/2024
12. وتحصل الصفوف الدراسية على إجازة نهاية أسبوع مطولة بتاريخ : 23/10/1445 – 2/5/2024
13. بينما تكون إجازة نهاية العام الدراسي التي ينتظرهت الجميع والتي تستمر عدة اشهر بتاريخ : 4/12/1445 – 10/6/2024