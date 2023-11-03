رابط حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2023 …..والشروط والأوراق المطلوبة

رابط حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2023، أعلنت وزارة الاسكان والمراف بالتعاون مع صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم تمويل العقارات عن طرح كراسة الشروط الخاصة بشقق الاسكان الاجتماعي 2023، والتي أصبحت متاحة أمام الجميع في كافة مكاتب الهيئة القومية للبريد الالكتروني على مستوى محافظات الجمهورية، تيسيراً على المواطنين الراغبين في حجز وحدات سكنية في شقق الاسكان الاجتماعي في جميع المحافظات ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على رابط حجز شقق الاسكان الاجتماعي والشروط والاوراق اللازمة ….

رابط حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2023

وأعلنت وزارة الاسكان والمرافق عن تدشين رابط الكتروني خاص لحجز شقق الاسكان الاجتماعي، بالإعلان رقم 18 للحصول على شقق الاسكان الاجتماعي لعدد من الفئات وذلك سوف يكون في الربع الأخير من عام 2023، أو في بداية عام 2024، وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن لأي مواطن الاستعلام عن شروط حجز شقق الاسكان الاجتماعي من خلال الرابط التي أعلنت عنه الوزارة.

أسعار ومواصفات الوحدات شقق الإسكان الاجتماعي 2023

وأكدت وزارة الاسكان إلى أن كراسات الشروط الخاص بشقق الاسكان الاجتماعي تتضمن كافة التفاصيل والشروط التي يجب توافرها في الاشخاص المتقدمين، هذا بالإضافة إلى أسعار ومواصفات الوحدات في شقق الاسكان الاجتماعي، والفئات المحددة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في شقق الإسكان الاجتماعي 2023

وأعلنت وزارة الاسكان والمرافق عن الالتزام بتقديم الأوراق المطلوبة في الموعد المحدد لها والتي جاءت كالتالي:

صورة بطاقة الرقم القومي والأصل للإطلاع.

شهادة ميلاد الأبناء ان وجدت.

صورة من قسيمة الزواج في حالة الزواج.

صورة من قسيمة الطلاق في حالات الطلاق.

اقرار الدخل الشهري.

صورة من ايصال المرافق.

شروط التقديم في شقق الاسكان الاجتماعي 2023