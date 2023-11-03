أخبار السعودية

“بالخطوات التفصيلية”..كيفية تغيير لوحة السيارة القديمة فى السعودية 1445 خلال ثوانى فقط

s.mمنذ 35 دقيقة
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الجميع من المواطنين اليوم في المملكة العربية السعودية يبحثون في كل مكان من أجل ادتهزف على كيف يمكنهم استبدال لوحة السيارة الخاصة يهم بلوحة حديثة وهذا الامر يكون هام للغاية و يمثل إحدى الخدمات الرئيسية المهمة التي تُقدمها وزارة الداخلية ونعرف جميعاً انه هتاك مجموعة ضخمة من أنواع لوحات السيارات في السعودية والتي نذكر للجميع منها  لوحات الأرقام القصيرة واللوحات الطويلة ، فيمكن للجميع الحصول على لوحة طويلة عبر مجموعة من الخطوات الرسمية و الإجراءات المنصوص عليها ومن خلالها الحصول ما اللوحة.

خطوات استبدال لوحة السيارة بلوحة أخرى في المملكة السعودية ؟

اذا كنت تريد ادتعرف على كيفية استبدال لوحة السيارة بلوحة طويلة في السعودية فقط يكون عليك اتباع الخطوات التالية:

  •  عليك الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية.
  • ثم يكون عليك اختيار الخانة المكتوب عليها “بوابة الأفراد”.
  • ثم قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.
  • ومن ثم انتقل مباشرة نحو “المدفوعات الحكومية (سداد)”.
  • اضغط على كلمة “تسجيل المركبات”.
  •  اختر نوع الدفع.
  • ثم انقر على “نوع الطلب”.
  • ويعد ذلك يتم اختيار الخانة التي تخص “إعادة إصدار لوحة المركبات”.
  • أدخل رقم اللوحة الخاص بالمالك الأصلي.
  • ثم يكون على الشخص ادخال رقم تسلسل السيارة.
  • حدد حساب الدفع المناسب.
  • وفي النهاية لابد من كتابة جميع البيانات المطلوبة المخصصة لاستكمال طلب تغيير رقم لوحة السيارة.
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s.mمنذ 35 دقيقة
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