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“بالخطوات التفصيلية”..كيفية تغيير لوحة السيارة القديمة فى السعودية 1445 خلال ثوانى فقط
الجميع من المواطنين اليوم في المملكة العربية السعودية يبحثون في كل مكان من أجل ادتهزف على كيف يمكنهم استبدال لوحة السيارة الخاصة يهم بلوحة حديثة وهذا الامر يكون هام للغاية و يمثل إحدى الخدمات الرئيسية المهمة التي تُقدمها وزارة الداخلية ونعرف جميعاً انه هتاك مجموعة ضخمة من أنواع لوحات السيارات في السعودية والتي نذكر للجميع منها لوحات الأرقام القصيرة واللوحات الطويلة ، فيمكن للجميع الحصول على لوحة طويلة عبر مجموعة من الخطوات الرسمية و الإجراءات المنصوص عليها ومن خلالها الحصول ما اللوحة.
خطوات استبدال لوحة السيارة بلوحة أخرى في المملكة السعودية ؟
اذا كنت تريد ادتعرف على كيفية استبدال لوحة السيارة بلوحة طويلة في السعودية فقط يكون عليك اتباع الخطوات التالية:
- عليك الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية.
- ثم يكون عليك اختيار الخانة المكتوب عليها “بوابة الأفراد”.
- ثم قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.
- ومن ثم انتقل مباشرة نحو “المدفوعات الحكومية (سداد)”.
- اضغط على كلمة “تسجيل المركبات”.
- اختر نوع الدفع.
- ثم انقر على “نوع الطلب”.
- ويعد ذلك يتم اختيار الخانة التي تخص “إعادة إصدار لوحة المركبات”.
- أدخل رقم اللوحة الخاص بالمالك الأصلي.
- ثم يكون على الشخص ادخال رقم تسلسل السيارة.
- حدد حساب الدفع المناسب.
- وفي النهاية لابد من كتابة جميع البيانات المطلوبة المخصصة لاستكمال طلب تغيير رقم لوحة السيارة.