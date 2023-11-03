“لو عاوز قرض ببلاش”.. بالخطوات كيفية الحصول على قرض من الضمان الإجتماعي بدون كفيل

بخطوات بسيطة اليوم نساعدكم جميعاً في الحصول على قرض سريع ومضمون للغاية من الضمان الاجتماعي، حيث ان الحصول الآن على قرض من الضمان الاجتماعي في المملكة يكون حلم للكثيرون وخاضة من يريدون عمل مشروع ما وهناك من يحتاج هذا القرض دون الحاجة لكفيل وبشروط وإجراءات مبسطة واليوم من خلال مقالنا بموقع البديل نقدم لكم تفاصيل الدعوة التي أطلقها بنك التنمية الاجتماعية في السعودية والتي تكون فقط بهدف تقديم دعم مالي للجميع من المواطنين ومساعدة مميزة ومختلفة للفئات المستهدفة ولكن كل هذا يكون حشب الشروط المحددة.

ما هي شروط قرض الضمان الاجتماعي بدون كفيل؟

اكثر من سلعة شروط يجب ان تتوافر بشكل اساسي في الشخص وذلك للحصول على القرض التي يرغب فيه والتي تكون كما يلي:

1. أن يكون الشخص المتقدم للحصول على هذا القرض حاصلاً على الجنسية السعودية.

2. كما يشترط بشكل اساسي تحديد مكان إقامة المتقدم داخل أراضي المملكة بشكل واضح للغاية.

3. أن يكون عمر المواطن فقط ما بين 25 و55 عامًا.

4. ويكون الحد الأدنى للراتب المطلوب من اجل ضمان السداد المنتظم والسريع هو 20,000 ريال سعودي.

5. و على المتقدم أن يكون لديه حسابًا بنكيًا فعالاً ومستمر ونشطًا.

6. المتقدم لا يجب أن يكون قد حصل من قبل في في اس وقت على قرض من بنك التنمية الاجتماعية.

7. و على طالب الحصول على هذا القرض أن يقرأ ويوافق على جميع الشروط التي وضعها البنك بشكل عام وتخص القرض.