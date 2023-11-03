جدول المستفيدين من العلاوات الخمسة 2023 وكيفية الاستعلام عن قيمتها بالاسم؟

صرحت التأمينات الاجتماعية عن تحديدها لجدول المستفيدين من قيمة العلاوات الخمسة، بالإضافة إلى أنها قد قامت بتوفير موقع إلكتروني يمكن من خلاله الاستعلام عن مواعيد صرف العلاوات الخمسة تسهيلا على المواطنين الراغبين في الاستعلام عن موعد صرفها، وخلال مقالنا نعرض الجدول الخاص بالمستفيدين من قيمة العلاوات الخمسة لعام 2023.

جدول المستفيدين من العلاوات الخمسة 2023:-

حدد الصندوق التابع لقسم التأمينات الاجتماعية المستفيدين من العلاوات الخمسة وهما عبارة عن ثلاث فئات تم تقسيمهم وفقا للمعاش الشهري ونتطرق إلى عرضهم خلال ما يلي:

● الفئة الأولى وهم الأشخاص الذين يتقاضون معاش أقل من 2000 جنيه، فيتم صرف علاوة بالكامل خلال شهر أكتوبر 2023.

● أما عن الفئة الثانية فهم من يتقاضون معاش يتراوح ما بين 2000 إلى 3000 جنيه، فهذه الفئة تُصرف لأن علاوة بنسبة 21% خلال شهر أكتوبر 2023.

● في حين أن أصحاب الفئة الثالثة ممن يتقاضون معاش من 3000 جنيه فأكثر فهؤلاء يتم صرف علاوة لهم بنسبة 100% في أكتوبر 2023.

● ولابد أن نشير إلى أنه سوف يتم صرف منحة استثنائية لكافة أصحاب المعاشات اعتبار من شهر نوفمبر ويكون بأثر رجعي من شهر أكتوبر.

كيفية الاستعلام عن العلاوات الخمسة بالاسم 2023:-

يمكن أن يتم الاستعلام عن العلاوات الخمسة من خلال الذهاب الى الموقع الرسمي الخاص بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن طريق النقر على هذا الرابط من هنا.

أو من خلال أن يقوم المستفيد بالاتصال على الخط الساخن التابع للهيئة وهو 16727.