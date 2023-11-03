كيفية الاستعلام عن استحقاق سكني برقم الهوية خلال دقايق

زادت بشكل عام خلال الفترة الماضية عمليات البحث عن كيفية الاستعلام عن الأهلية التي تخص الكثير من السعودين في الحصول على دعم سكني عام ومخصص في المملكة العربية السعودية، وذلك حيث أطلقت فى هذا الاطار وزارة الإسكان برنامج مخصص فقط للدخول عليه والتعرف على كل ما يخص الدعم السكني وهذا لمساعدة الأسر من ذات الاحتياجات الشدي في الحصول على سكن مناسب.

ما هى طريقة الاستعلام عن استحقاق سكني؟

في حالة كنت تريد الحصول على معلومات حول ما يخص الدعم السكني عليك ان تتبع الخطوات التالي ذكرها: