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كيفية الاستعلام عن استحقاق سكني برقم الهوية خلال دقايق
زادت بشكل عام خلال الفترة الماضية عمليات البحث عن كيفية الاستعلام عن الأهلية التي تخص الكثير من السعودين في الحصول على دعم سكني عام ومخصص في المملكة العربية السعودية، وذلك حيث أطلقت فى هذا الاطار وزارة الإسكان برنامج مخصص فقط للدخول عليه والتعرف على كل ما يخص الدعم السكني وهذا لمساعدة الأسر من ذات الاحتياجات الشدي في الحصول على سكن مناسب.
ما هى طريقة الاستعلام عن استحقاق سكني؟
في حالة كنت تريد الحصول على معلومات حول ما يخص الدعم السكني عليك ان تتبع الخطوات التالي ذكرها:
- في البداية عليك زيارة الموقع الرسمي لمنصة سكني.
- ثم انقر على “تسجيل الدخول” في الصفحة الرئيسية.
- ويتم الضغط على علامة التبويب “تسجيل جديد”.
- وعليك كتابة جميع البيانات المطلوبة منك بشكل مفصل مثل رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد ورمز التحقق المرئي.
- يمكنك النقر على “متابعة”.
- وفي هذه الخطوة يتم كتابة رمز التحقق الذي تم إرساله إلى هاتفك المسجل.
- اضغط على خيار “تحقق”.
- ثم سجل جميع بياناتك الشخصية مثل البريد الإلكتروني ورقم الجوال وكلمة المرور.
- وعليك قراءة والموافقة على الشروط والأحكام.
- أدخل رمز التحقق الذي تم إرساله إلى هاتفك.
- وستتلقى تأكيدًا بنجاح التسجيل في منصة سكني.
- توجه إلى ملفك الشخصي على منصة سكني.
- ثم يكون عليك هنا “التحقق من حالة الاستحقاق”.
- اطلع على جميع الشروط والأحكام ووافق عليها.
- استكمل الإقرار المطلوب.
- اكتب جميع المعلومات المطلوبة.
- ثم انقر على “تأكيد”.
- وسترى حالة الأهلية المخصصة للدعم السكني الخاص بك بسهولة على الصفحة.