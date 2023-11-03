تعرف على الطريقة الصحيحة للدخول على رابط حجز البصمة البيومترية في الكويت 

خلال الشهور الاخيرة تغيرت الكثير من الامور التي تخص انظمة الشغل في الكويت العربية والتي تندرج بشكل رسمى اليوم ضمن بعض من الدول العربية التي تنفذ ما يعرف عالمياً باسم نظام البصمة البيومترية على الجميع من مواطنيها والمسافرين في جميع اركان المملكة وهذا النظام الإلكتروني يكون من اجل تعزيز السلامة والأمان داخل البلاد وتنظيم وجود الأفراد.

كيفية حجز موعد البصمة البيومترية في الكويت؟

للوصول سريعاً لحجز البصمة البيومترية في دولة الكويت اليوم يكون عليك اتباع ما يلي:

1. في البداية بشكل عام يجب عليك التوجه نحو منصة “متى” الإلكترونية عبر الرابط الرسمى.

2. ثم سجّل دخولك بشكل صحيح إلى حساب جديد خاص بك وذلك يكون عن طريق إدخال الرقم المدني وكلمة المرور.

3. التوجع الى زر “تسجيل الدخول”.

4. عليك اختيار خانة “خدمات وزارة الداخلية”.

5. اضغط على “تصنيف الخدمات”.

6. في هذه الخطوة اختر كلمة الإدارة العامة للأدلة الجنائية.

7. ثم اختر نظام “البصمة البيومترية”.

8. ثم عليك ان تحدد المركز الخدمي المناسل لك والذي ترغب في زيارته.

9. يكون عليك تحديد الموعد المناسب الخاص بك والذي يكون من بين الأوقات المتاحة.

10. يطلب منك الموقع تأكيد سريع من اجل ان يتم حجز الموعد.

11. ثم انتقل إلى قائمة المواعيد الخاصة بك وذلك للتحقق من أن الموعد قد تم حجزه بنجاح.

12. في النهاية ينصح الجميع بتصوير لقطة شاشة للموعد المحدد وهذا يكون كدليل واضح عند زيارة مركز الخدمة.