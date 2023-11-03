نتائج اسماء المقبولين في وزارة الدفاع بصفة جندي التي أعلنت عنها وزارة الدفاع الذين تم قبولهم لأداء الخدمة العسكرية كجنود للعام 2023 تم فتح باب التطوع للشباب العراقيين للالتحاق بالخدمة العسكرية في وزارة الدفاع من خلال الإعلان الرسمي. والآن تقوم الوزارة بمراجعة بيانات المتقدمين بهدف تحديد الأفراد الذين تم قبولهم.

نتائج اسماء المقبولين في وزارة الدفاع بصفة جندي

أعلنت وزارة الدفاع العراقية نتائج اسماء المقبولين في وزارة الدفاع بصفة جندي لعام 2023 إن هذا الإعلان يعد من الأمور البارزة التي يبحث عنها الكثيرون حاليًا لمعرفة أسماء المقبولين، يمكن اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي التابع لوزارة الدفاع العراقية.

ابحث عن قسم الاستعلام عن أسماء المقبولين في الجيش العراقي.

ستحتاج إلى إدخال بيانات شخصية مثل رقم التسجيل أو رقم الهوية الشخصية.

انتظر حتى يتم تحميل القائمة وعرضها على الشاشة.

يمكنك تنزيل القائمة والبحث عن اسمك فيها.

بهذه الطريقة ستتعرف على الأشخاص الذين تم قبولهم للانضمام إلى صفوف الجيش العراقي بصفة جندي في وزارة الدفاع العراقية في جميع المحافظات.

يجب أن تتبع الإجراءات القانونية اللازمة للحصول على نتائج القبول كجندي في الجيش العراقي.

يجب الالتزام بالشروط والضوابط المطلوبة للحصول على نتائج القبول في وزارة الدفاع بصفة جندي داخل أراضي العراق.

موعد الالتحاق بوزارة الدفاع 2023 بصفة جندي

مقبولو الدورة (113) ينتظرون بشغف موعد الانضمام إلى الخدمة العسكرية بصفة جندي ومن المتوقع أن يكون ذلك في شهر ديسمبر 2023 سيتم الإعلان الرسمي عن تاريخ الالتحاق بالدورة عبر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع العراقية هذا الموعد يمثل بداية رحلة الخدمة الوطنية للشباب المقبولين حيث سيكون لديهم دور مهم في تعزيز قوات الدفاع العراقية والمساهمة في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

ينبغي على المقبولين متابعة الموقع الرسمي لوزارة الدفاع العراقية للحصول على التفاصيل والإرشادات الضرورية قبل بدء الدورة نهنئ جميع المقبولين ونتمنى لهم التوفيق في رحلتهم الوطنية ونشجعهم على تقديم أفضل أداء في خدمتهم للوطن إن هذا الإعلان يعد مناسبة مهمة للشباب العراقي للمساهمة في حماية وطنهم والمساهمة في الدفاع عنه.