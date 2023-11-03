خطوات بسيطة تمكنك من رابط الغاء موعد البصمة البيومترية في الكويت”اعرفها دلوقتي”

واحدة من اهم الاجراءات التي يسعى الجميع للتعرف عليها هذه الايام حيث انها تعل عملية هامة للغاية للجميع، فعملية تسجيل البصمة البيومترية اليوم يكون لاغنى عنه في العديد من الإجراءات الحكومية اليومية المختافة والتي يتخذها جموع المواطنون، ففهي بعض الأحيان، يكون من الضروري للغاية عند بعض المتقدمين تغيير موعد تسجيل البصمة بعد ان قام بكت يعرف بانهاء الحجز لذا، يبحث بكثرة البعض عن اجابة لهذا السؤال حول كيفية إلغاء موعد تسجيل البصمة البيومترية في الكويت وهذا ما سوف نتحدث عنه في ما يلي.

كيفية إلغاء موعد البصمة البيومترية بالكويت؟

من خلال منصة متى الرسمية في الكويت يمكنك الغاء موعد البصمة البيومترية وذلك يكون حسب اتباع الخطوات التالية:

1. يكون عليك في الخطوة الاولى قم بزيارة صفحة حجز الموعد في منصة “متى”.

2. ثم قم بتسجيل الدخول مباشرة إلى حسابك الشخصي على منصة “متى”.

3. ثم يمكنك النقر على كلمة “بحث الخدمات”.

4. وهنا عليك ان تقوم باختيار خانة “وزارة الداخلية”.

5. اختر تصنيف الخدمات.

6. ثم اختر ما يعرف باسم “الإدارة العامة للأدلة الجنائية”.

7. الضغط على كلمة “خدمات”.

8. ثم اختر “مواعيدي” من قائمة الخدمات.

9. وفي النهاية عليك اختر “إلغاء الموعد المحدد”.

ومن خلال هذه الخطوات يمكنك الحصول على ما يعرف بحجز موعد جديد والغاء الموعد القديم التي لا يناسبك، وهي خطوات بسيطة عليك ان تقوم بها بشكل صحيح.