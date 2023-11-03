شركة الكهرباء خدمات الأفراد تسجيل الدخول 1445 

تعتبر خدمة الكهرباء أمرًا أساسيًا للغاية والتي لا يمكن الاستغناء عنها في حياة البشر فهي تكون عصبة الامان على مر العصور وهذه الخدمة اليوم تحتاج الى بعض من الخيارات للتسجيل والحصول عليها، حيث انها تشكل أساسًا للصناعة، فهي تكون عنصر لا يمكن التخلي عنها مهما حدث ويحرص الجميع على الحصول عليها، وبالتالي، تلعب جميع شركات توزيع الكهرباء في الدول عامل مهم للغاية في حياة المواطنين.

كيفية التسجيل في شركة الكهرباء السعودية؟

عملية تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص في شركة الكهرباء في السعودية يكون عليك اتباع الخطوات التالية:

1. في البداية يتم زيارة الموقع الرسمي لشركة الكهرباء السعودية.

2. ثم في الخطوة التالية انتقل إلى القائمة الرئيسية.

3. وعليك الضغط على كلمة حدد جنسيتك.

4. ثم قم بكتابة رقم هويتك الوطنية.

5. عليك ان تقوم تحدد تاريخ ميلادك.

6. ومن ثم النقر على كلمة “التالي”.

7. وانتظر حتى يضل اليك رمز تحقق مؤقت، ومن ثم قم بنقله إلى هاتفك.

8. هنا يتم النقر على “التالي”.

9. ومن ثم قم بتسجيل الدخول إلى حسابك.

كيفية يمكنك الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد؟

لاستعراض فواتير الكهرباء الخاصة بك قم بما يلي:

1. في البداية قم بزيارة موقع شركة الكهرباء.

2. ومن ثم سجّل دخولك إلى الموقع.

3. قم بعد ذلك بكتابة جميع البيانات الشخصية الخاصة بك.

4. ومن ثم يمكنك الضغط على كلمة “دخول”.

5. ثم يمكنك الدخول إلى قسم الخدمات الإلكترونية.

6. ثم يمكنك النقر على كلمة خدمة “استعلام عن فاتورة الكهرباء”.

7. هنا يظلب منك كتابة رقم العداد.

8. ثم انقر على “استعلام”.

9. وفي النهاية انتظر حتى يتم تحميل الفاتورة.