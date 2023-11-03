“اختار الاحسن منها”..تعرف على أفضل شهادات البنك الأهلي

بشكل رسمى اليوم يوفر البنك الأهلي الكثير من الخيارات المختلفة التي تناسب الجميع من عملائه وتكون مجموعة متنوعة من افضل خيارات شهادات الادخار والاستثمار والتي تكون في الغالب مميزة بتفاوت حسب بعض المميزات بأسعار الفائدة وتنوع مدى الاستثمار وتتغير الحد الأدنى للشراء، وهو ما يتيح لهم تلبية الكثير من احتياجاتهم المالية بكفاءة و تشمل اليوم جميع هذه الشهادات كثير من شهادات الادخار المختلفة بالعملة المحلية وشهادات الادخار الاخرى تكون متاحة بالعملات الأجنبية.

تفاصيل شهادة الأهلي فورا

هذا النوع من شهادات البنك الأهلي تكون المفضلة لدى البعض فهي تأتي بمدة 3 سنوات، ويحصل الشخص صاحبها بعائد سنوي بنسبة 9% يُصرف بالجنيه المصري، ويكون مجموع العائد على مدار وقت الشهادة الخاصة بك حوالى 27% من قيمتها.

وهناك من هذا النوع بعض من الشهادات الدولارية التي تكون بنفس المدة وهذا النوع من خلاله يمكنك الحصوا على عائدًا كبيرا بنسبة 7% و يُصرف العائد بالدولار ربع سنويًا، كما يمكن استخدامها كضمان في بعض الاوقات للحصول على قروض شخصية وهذا يكون بنسبة تصل إلى اكثر من 50% من قيمتها بالجنيه المصري وهذا يكون فقط لأغراض استثمارية، بفائدة قوسة اصنس عليها الجميع والتي تبلغ 2.25%، وهذه الفائدة تكون أقل من سعر إقراض البنك المركزي، ويذكر انه فيما يخص شهادات البنك الاهي فاستفادة صاحب الشهادة بشكل ما تكون من كافة هذه المزايا، وقد يصل إجمالي العائد الخاص بك للشهادة الواحدة على مدى 3 سنوات إلى اكثر من 70%.