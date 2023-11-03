مسلسل صوت وصورة الحلقة 17 على dmc مفاجآت جديدة تذهل الجمهور

مسلسل صوت وصورة الحلقة 17، بحث كبير ورائج الآن على مواقع التواصل المختلفة وجوجل حول مسلسل صوت وصورة بطولة حنان مطاوع، حقق المسلسل قاعدة جماهيرية كبيرة ونال إعجاب ملايين المتابعين لأن عمل مميز للغاية ويناقش الكثير من القضايا في المجتمع وخاصةً الفترة الحالية، وهذا ما صرح به مؤلف العمل محمد سليمان ولفت أنظار الجميع وأكد بأن صوت وصورة يكون له تأثير كبير لأنه يقدم رسالة قوية.

كما أن المسلسلات المصرية أصبحت تقدم نوعية مختلفة من الأعمال عما كانت تقدمه من قبل نظراً للتطور وزيادة وسائل الوعي، ونلاحظ أن فئة كبيرة من الناس كبير وصغير من محبي الدراما المصريين يتابعون مسلسل صوت وصورة ويبحثون بشكل يومي عن الحلقات الجديدة لاستكمال معرفة الأحداث، اليوم ننشر لكم عبر التقرير التالية نبذة سريعة ومختصرة حول أحداث مسلسل صوت وصورة الحلقة 17.

مسلسل صوت وصورة الحلقة 17

تم طرح مسلسل صوت وصورة لأول مرة على الساحة الفضائية يوم السبت الموافق 14 من أكتوبر الماضي وحققت الحلقات الأولى أعلى نسب من المشاهدة ويوم بعد يوم بدأ اسم مسلسل صوت وصورة يتصدر محركات البحث على جوجل، حيث تدور أحداث المسلسل في إطار الجريمة والتشويق حول شخصية فتاة تدعى رضوى تعرض للتحرش من شخص عديم الرحمة والإنسانية ورغم أنها المجني عليه لكن يرفض المجتمع تقبل ذلك ونظراً لمركز ونفوذ هذا الشخص تنقلب حياة رضوى رأساً على عقب عندما قررت أنت تقول الحقيقة فلا أحد يصدقها وتصبح هي الجاني، تحاول رضوى دائماً أن تثبت براءتها لكنها تبذل الكثير لكشف اللغز للجميع.

أبطال مسلسل صوت وصورة

حنان مطاوع.

نجلاء بدر.

مراد مكرم.

عمرو وهبة.

ولاء الشريف.

وليد فوز.

صدقي صخر.

مروة عيد.

ناردين فرج.

رامي الطمباروي.

إخراج: محمود عبد التواب.

تأليف محمد سليمان عبد المالك.

الموعد والقنوات الناقلة مسلسل صوت وصورة

يعرض مسلسل صوت وصورة بشكل حصري وعرض أول عبر شاشة قناة dmc يذاع المسلسل على القناة من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً ويتم إعادة المسلسل في تمام الساعة الثالثة صباحاً وفي الساعة العاشر صباحاً، كما يتم عرض مسلسل صوت وصورة عبر شاشة قناة دي ام سي دراما في تمام الساعة الرابعة مساءً والساعة الخامسة صباحاً، ويتم عرض المسلسل أيضاً بشكل حصري عبر منصة WATCH IT.