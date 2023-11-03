“ملازمنا” رابط نتائج السادس الابتدائى الدور الثالث 2023…. جميع المحافظات

رابط نتائج السادس الابتدائى الدور الثالث 2023، حالة من القلق بدأت تظهر على عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور بعد أن أعلنت وزارة التعليم العراقية عن تخصيص رابط الكتروني خاص للاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الثالث والتي أصبحت متاحة أمام الطلاب في جميع المحافظات العراقية، وأكد وزير التعليم العراقي أن الطلاب يمكنهم الاطلاع على النتائج من خلال الرابط الالكتروني الذي سوف نستعرضه لكم خلال السطور التالية ….

رابط نتائج السادس الابتدائى الدور الثالث 2023

حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية أنه تم الإنتهاء من تصحيح كراسات الإجابة الخاصة بطلاب السادس الابتدائي الدور السادس 2023، والتي أصبحت محور اهتمام وبحث عدد كبير من الطلاب خلال الساعات الأخيرة، خاصة بعد أن أنهى الطلاب الامتحانات وسط متابعة واهتمام وزارة التربية والتعليم العراقية، والتي شددت على متابعة أعمال التصحيح والمراجعة، وأشار مصدر مسؤول بالوزارة أن نسب النجاح تخطت الـ 80% وهذا يدل على نجاح العملية المنظومة التعليمية، التي نوهت عنها الوزارة منذ بداية العام الدراسي الجاري.

وأكدت وزارة التعليم العراقية أن الوزارة خصصت رابط الكتروني للاستعلام عن نتيجة السادس الابتدائي 2023، تيسيراً على الطلاب وأولياء الأمور وتجنب الخروج من المنزل ، وإليكم خطوات الاستعلام ….

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الثالث