مباراة الهلال تويتر … مباراة الهلال والفتح SSC Sports HD في دوري روشن السعودي

مباراة الهلال مباشر تويتر، يستعد الهلال السعودي لمواجهة من العيار الثقيل بالدوري اليوم الجمعة الموافق الثالث من نوفمبر الجاري، وحالة من الترقب من قبل جماهير الهلال السعودي من اجل مواجهة الفتح السعودي لقاء سيكون صعب للغاية حيث يستعد فريق الهلال السعودي بالتحضير للمشاركة في مواجهة جديدة في بطولة دوري روشن أمام فريق الفتح، حيث تقام المباراة مساء اليوم الجمعة.

مباراة الهلال والفتح SSC Sports HD

ويستقبل استاد الأمير عبدالله بن جلوي مواجهة الهلال والفتح والتي ستكون ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري روشن، ويسعي الهلال لتحقيق الفوز في تلك المواجهة الهامة والمرتقب والتي ستكون منقولة عبر قنوات اس اس سي السعودية الرياضية .

مباراة الهلال مباشر تويتر

الهلال يشارك في لقاء اليوم ضد الفتح، وهو يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 29 نقطة من 11 مباراة. حقق الفوز في 9 منها وتعادل في مواجهتين ولم يتعرض لأي هزيمة.

دوري روشن السعودي

في حين يحتل فريق الفتح المركز الرابع في ترتيب جدول المسابقة، ويمتلك 23 نقطة، التي حصدها بعد خوض 11 مباراة، حيث حقق الفوز في 7 مباريات، وتعادل في مواجهتين وخسر مثلهما.