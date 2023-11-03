اسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023 حيث أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية لعام 2023 حيث تم استقبال أكثر من 300 ألف طلب للحصول على الرعاية الاجتماعية في الوجبة السادسة وقد قامت الجهات المسؤولة بمجهود كبير في مراجعة وتدقيق هذه الطلبات لقد لاحظنا ازديادًا ملحوظًا في عدد الطلبات المقدمة وذلك نتيجة لاستجابة الجمهور للفرصة المتاحة للحصول على الدعم النقدي خلال هذه الفترة الصعبة.

اسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023

تهدف الرعاية الاجتماعية إلى توفير الدعم الضروري للفئات الأشد احتياجًا في المجتمع وتعزيز الحياة الكريمة لهؤلاء المستفيدين ومن المتوقع أن تقوم الجهات المعنية بإعداد قوائم تحتوي على أسماء المستحقين للوجبة السادسة من الرعاية الاجتماعية بهدف ضمان وصول الدعم النقدي إلى من يحتاجون إليه بشكل أكبر.

إن تقديم الدعم الاجتماعي هو جزء مهم من الجهود الحكومية للتخفيف من الأعباء المالية على الأسر المحتاجة وتوفير الحماية الاجتماعية لهم نأمل أن يساهم هذا الدعم في تحسين الظروف المعيشية للمستفيدين وتخفيف معاناتهم خلال هذه الفترة الصعبة.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السادسة

لمعرفة اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السادسة لعام 2023 يمكنك اتباع الخطوات التالية: