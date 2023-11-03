تنزيل جميع كشوفات المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة spa.gov.iq جميع المحافظات بالاسم

المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن جميع قوائم المستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية، حيث يعتبر هذا البرنامج من بين أهم الدعم المقدم للمواطنين الباحثين عن المساعدة المالية والنفسية، يلعب هذا البرنامج دورًا كبيرًا في تخفيف العبء الاقتصادي عن الفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط، ويحمل أهمية بالغة للأسر الفقيرة، من خلال هذا التقرير سنوضح قائمة المقبولين بالرعاية الاجتماعية.

المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

شهدت البحث عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق ازدياداً كبيراً خلال الفترة الأخيرة، يأتي هذا الارتفاع نتيجة إعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في البلاد عن أسماء الأسر الجديدة التي تستفيد من هذا البرنامج، يهدف البرنامج إلى تقديم دعم مالي للأسر ذات الدخل المنخفض الذين ليس لديهم مصدر دخل ثابت، ويشمل ذلك الأسر التي يكون دخلها الشهري أقل من 100 ألف دينار عراقي.

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراقفي يوم الإثنين الثلاثين من شهر أكتوبر عام 2023، بالكشف عن أسماء الأفراد المستفيدين من الوجبة السادسة، حيث استفاد من هذه الوجبة حوالي 80 ألف مواطن، يُشترط على المتقدمين الاطلاع على الشروط المحددة لهذه الوجبة والتي تم نشرها بشكل مفصل على منصة مظلتي كملف PDF، هناك تأكيدات من مصادر متعددة بأن هذه ليست الوجبة الأخيرة، وسيتم تقديم مزيد من الوجبات لصالح المواطنين في المستقبل.

كيف ابحث عن اسمي في منصة مظلتي

لمعرفة ما إذا تم قبولك في الوجبة السادسة لبرنامج الرعاية الاجتماعية أم لا، يمكنك اتباع الخطوات التالية: