طريقة عمل أصابع الكفتة بالبطاطس من مطبخ نجلاء الشرشابي

عرضت الشيف نجلاء الشرشابي، خلال برنامجها “على قد الإيد” المذاع عبر قناة “سي بي سي سفرة”، طريقة عمل “أصابع الكفتة بالبطاطس”، بطريقة سهلة وبسيطة.

ونستعرض لكم في السطور التالية طريقة عمل “أصابع الكفتة بالبطاطس”، وفقًا للشيف نجلاء الشرشابي:

المكونات:

نصف كيلو لحم مفروم

1 بصلة مفروم

1 بصلة مقطعة شرائح

2 ملعقة بقدونس مفروم

فلفل أخضر

بطاطس شرائح

ثوم مفروم (حسب الرغبة)

ملح

فلفل أسود

شطة اختيارى

كمون

بودرة بصل

بودرة ثوم

مكونات الصلصة:

طماطم

ملح

بهارات مشكلة

نص كوب مرقة أو ماء

معجون طماطم

فلفل أسود

طريقة التحضير:

احضري بولة عميق وضعي فيها اللحم المفروم مع البصل والبقدونس والبهارات واعجنيهم جيدًا.

يشكل خليط اللحم حسب الحجم المرغوب فيه.

احضري صينية ورصي فيها أصابع الكفتة وقطع البطاطس والبصل والفلفل الأخضر.

وبعد الانتهاء من الكمية نقوم بخلط مقادير الصلصة معًا على النار ثم تسكب على الكفتة.

غطي الصينية بقصدير وضعيها في الفرن حتى تنضج ثم أزيلي القصدير واتركيها تحت الشواية قليلاً ثم قدميها بالهناء والشفاء.