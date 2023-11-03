وظائف هيئة موانئ البحر الأحمر .. فرصة لا تعوض وبمرتبات مجزية لكل خريجي الثانوية العامة فيما فوق

وظائف هيئة موانئ البحر الأحمر، أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر في صباح يوم السبت، العاشر من أكتوبر عام 2023، عن فرص عمل شاغرة متاحة للموظفين، وتطلب الهيئة توفر مجموعة من الشروط للتقدم والبدء في العمل في هذه الوظائف، وكشفت هيئة موانئ البحر الأحمر عن تفاصيل الوظائف الشاغرة المُعلن عنها في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ستكون هذه الوظائف عقودًا مؤقتة على المستويات الوظيفية الأدنى للعمل في وحدات البحرية بالهيئة، وفقًا لأحكام لائحة الموارد البشرية والقواعد التنظيمية في الهيئة دون الالتزام بالتثبيت.

وظائف هيئة موانئ البحر الأحمر

أعلنت الهيئة أن التخصصات الوظيفية المتاحة في هيئة موانئ البحر الأحمر تشمل.

ربان قاطرة أعالي البحار.

مهندس ميكانيكي.

فني ميكانيكي.

كهربائي.

ميكانيكي بحري.

بحري.

شروط وظائف هيئة موانئ البحر الأحمر

حددت الهيئة أنه يجب توفر عدد من الشروط عند التقدم لوظائف هيئة موانئ البحر الأحمر.

أن يكون المتقدم يحمل درجة البكالوريوس

العمل متاح للذكور والإناث.

تحقيق مستوى “بي 2” في اللغة الإنجليزية.

أقصي حد للتقديم في العمر هو 33 سنة.

مميزات وظائف هيئة موانئ البحر الأحمر

أن يكون المتقدم لا يزيد عن 45 عام.

ألا يستهان بتقدير المؤهل العلمي للوظائف الهندسية مثل المهندس الميكانيكي والمهندس الكهربائي.

تأمين صحي واجتماعي.

الحصول على تصريح لمزاولة مهنة البحرية ساري المفعول، ويُصدر من هيئة مصرية للسلامة البحرية.

الأوراق المطلوبة لدى هيئة موانئ البحر الأحمر

عرضت الهيئة مجموعة من الأوراق المطلوبة مثل.