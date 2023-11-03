أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الدفعة الخامسة 2023 | وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الدفعة الخامسة 2023، بدأت عمليات البحث تتزايد عن الرابط الالكتروني التي أعلنت عنه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تيسيراً على عدد كبير من المواطنين المستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية التي أعلنت عنه الحكومة العراقية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الدفعة الخامسة 2023…..

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الدفعة الخامسة 2023

حيث تهتم الحكومة العراقية دائماً بأحوال المواطنين الغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، وخلال الساعات الأخيرة أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الدفعة الخامسة 2023، والتي تعد من أكثر الأمور التي يبحث عنها عدد كبير من المواطنين خاصة الطبقة الفقيرة، وإليكم خطوات الاستعلام .

خطوات الحصول على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

حيث يمكن للجميع الإستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الدخول على منصة مظلتي الالكترونية.

ثم اضغط على برنامج الرعاية الاجتماعية.

اختر الوجبة المراد الاستعلام عنها .

اضغط على تحميل الكشوفات .

ثم ابحث عن اسم المستفيد المراد الاستعلام عنه.

في حالة وجود اسم المواطن يرجى التأكد من تطابق تاريخ الميلاد.

شروط التقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية

وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أعلنت عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الاشخاص الراغبين في الحصول على برنامج الرعاية الاجتماعية .