نتائج الثالث متوسط الدور الثالث موقع ملازمنا pdf كل المدارس وزارة التربية epedu.gov.iq

نتائج الثالث متوسط الدور الثالث، يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر عن نتائج الدور الثالث لعام 2023، وفي هذا السياق قررت وزارة التربية العراقية أن تقوم بإعلان تلك النتائج بعد إتمام إعلان نتائج السادس الابتدائي، في الوقت الحالي يعمل الكنترولات بجد على تصحيح إجابات الطلاب وتسجيل الدرجات في جميع المواد، هؤلاء الطلاب قاموا بأداء امتحانات الدور الثالث بعد عدم نجاحهم في اجتياز امتحانات الدورين الأول والثاني في مختلف المواد، ينتظر الجميع بفارغ الصبر إعلان النتائج لمعرفة نتائج جهودهم

نتائج الثالث متوسط الدور الثالث

تم الإعلان عن أن نتائج الثالث متوسط الدور الثالث ستكون متاحة قريبًا بمجرد الانتهاء من تصحيح أوراق إجابات الطلاب وإجراءات تقدير الدرجات النهائية، بدأت هذه الامتحانات في يوم الأربعاء الموافق 25 أكتوبر 2023، وتم الانتهاء منها في يوم الخميس، الموافق 2 نوفمبر 2023.

وبعد انتهاء الطلاب من امتحاناتهم الخميس 2 نوفمبر بدأت عمليات تصجيج الأوراق، سيتم نشر نتائج الصف الثالث المتوسط لعام 2023 الدور الثالث على موقع نتائجنا في الفترة القريبة القادمة وذلك وفقًا لإعلان وزارة التربية العراقية، وقريبا سيتم إعلان النتائج رسميا بالاسم والرقم الامتحاني، ستظهر نتائج الدور الثالث على شكل ملفات تحمل أسماء الطلاب الناجحين، ويمكنك تنزيل هذه الملفات من الموقع الإلكتروني الذي تم الإعلان عنه من قبل الوزارة للتعرف على نتيجتك.

نتائج الثالث متوسط الدور الثالث موقع نتائجنا

إذا كنت طالبًا قد أديت امتحانات الدور الثالث وترغب في معرفة نتائجك، يمكنك اتباع الخطوات التالية وفقًا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم: