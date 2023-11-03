طريقة عمل بسكويت اللانكشير.. سهل وطعمه خطير

عرضت الشيف نجلاء الشرشابي، خلال برنامجها “على قد الإيد” المذاع عبر قناة “سي بي سي سفرة”، طريقة عمل “بسكويت اللانكشير”، بطريقة سهلة وبسيطة.

ونستعرض لكم في السطور التالية طريقة عمل “بسكويت اللانكشير”، وفقًا للشيف نجلاء الشرشابي:

المكونات:

3 كوب من الدقيق

نصف كوب من النشا.

نصف كوب من بودرة السكر.

كوب من السمنة.

2 من البيض.

ملعقة واحدة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة صغيرة من الملح.

مربى للتزيين (اختيارى)

جوز هند للتزيين

طريقة التحضير:

احضري الخلاط الكهربائي وضعي فيه السمنة والسكر واخفقي جيدًا حتى يصبح الخليط كريمي.

أضيفي البيض واخفقي مرة أخرى، ثم أضيفي النشا والدقيق المنخول والملح والبيكنج بودر والفانيليا.

قلبي حتى تلم العجينة وتصبح طرية ولا تبالغي في العجن حتى لا تتكون خيوط للدقيق.

غطي العجينة واتركيها ترتاح في الثلاجة من 10 دقائق إلى ربع ساعة.

قسمي العجين إلى قسمين، ثم قومي بتشكيل القسم الأول إلى دوائر صغيرة بحجم الغريبة.

ضعيها في الصاج واحرصي على ترك مسافة بين كل واحدة والأخرى.

ونقلب، ثم شكليها على شكل دوائر صغيرة متساوية الحجم.

رصيها بعد ذلك في صاج، وضعيها في فرن ساخن على درجة حرارة متوسطة واتركيها لمدة 20 دقيقة.

اخرجي الصاج واتركي البسكويت حتى يبرد، ثم نأخذ قطعتين متساويتين في الحجم سواء كانت سادة أو بالمربى.

ادهني واحدة منهما بربع ملعقة صغيرة من الشيكولاتة ثم نضع القطعة الأخرى وجوز الهند للتزيين وقدميه بالهناء والشفاء.