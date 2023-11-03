سهلة ومُغذية.. طريقة عمل سلطة الزبادي بالخيار والنعناع

عرضت الشيف نجلاء الشرشابي، خلال برنامجها “على قد الإيد” المذاع عبر قناة “سي بي سي سفرة”، طريقة عمل “سلطة الزبادي بالخيار والنعناع”، بطريقة سهلة وبسيطة.

ونستعرض لكم في السطور التالية طريقة عمل “سلطة الزبادي بالخيار والنعناع”، وفقًا للشيف نجلاء الشرشابي:

المكونات:

2 علبة لبن زبادي

2 ثمرة خيار مقطعة مكعبات صغيرة

نصف ملعقة صغيرة ثوم مفروم ناعم اختياري

رشة ملح

رشة فلفل أسود

ملعقة صغيرة نعناع مفروم

ربع ملعقة عصير ليمون اختيارى

طريقة التحضير:

احضري بولة عميقة وضعي فيها اللبن الزبادي ثم اهرسي الثوم ونضيفه وضعي الملح والفلفل الأسود والنعناع المفروم وقلبي جيدًا حتى تختلط المكونات.

ضعي الخيار بعد فرمه فرما ناعمًا وضعيه على خليط الزبادي والثوم والملح والنعناع وقلبي جيدًا حتى تمتزج جميع مكونات السلطة معًا، وتقدم بالهناء والشفاء.