لحد 4 سنين” شروط اضافة المواليد على بطاقة التموين يناير 2024 … والفئات المستحة

شروط اضافة المواليد على بطاقة التموين يناير 2024، يبحث عدد من الأشخاص عن الرابط الالكتروني التي أعلنت عنه وزارة التموين والتجارة الداخلية والخاص بإضافة المواليد على بطاقة التموين، خاصة بعد حديث الدكتور”علي المصيلحي” الذي أكد على أن الدولة لمصرية تسعى دائماً لمساعدة عدد كبير من الأسر المصرية، نظراً لارتفاع أسعار عدد كبير من السلع والمواد الغذائية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على شروط اضافة المواليد على بطاقة التموين يناير 2024….

إضافة المواليد على بطاقة التموين

حيث أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تخصيص رابط اضافة المواليد على بطاقة التموين وذلك من خلال منصة مصر الرقمية، تيسيراً على عدد كبير من الأشخاص المستفيدين من الدعم، وعدم الذهاب إلى مكاتب التموين والتكدس داخل الهيئات الحكومية،إلا أن وزارة التموين عن الفئات المستحقة لاضافة المواليد على بطاقة التموين والتي جاءت كالتالي:

شروط اضافة المواليد على بطاقة التموين يناير 2024

حاملي كارت الخدمات المتكاملة .

المستفيدين من معاش تكافل وكرامة.

أبناء الشهداء وأبناء الأسر البديلة.

ألا يقل عمر الأبناء عن 4 سنوات .

خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024