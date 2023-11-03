أسهل وألذ طريقة لعمل الكب كيك بالبرتقال

عرضت الشيف نجلاء الشرشابي، خلال برنامجها “على قد الإيد” المذاع عبر قناة “سي بي سي سفرة”، طريقة عمل “كب كيك بالبرتقال”، بطريقة سهلة وبسيطة.

ونستعرض لكم في السطور التالية طريقة عمل “كب كيك بالبرتقال”، وفقًا للشيف نجلاء الشرشابي:

المكونات:

2 ونصف كوب دقيق

نصف كوب سكر

نصف كوب حليب

نصف كوب من السمن أو الزبدة

3 بيضة بدرجة حرارة الغرفة

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

عصير برتقال حسب الطلب

طريقة التحضير؛

احضري الخلاط الكهربائي وضعي فيه البيضة والسكر والحليب والزبدة أو السمن والفانيليا واخلطيهم جيدًا لمدة ٤ دقائق.

ضعي الخليط في بولة عميقة ثم ينخل فوقه الدقيق والبيكنج بودر ورشة الملح بالتدريج وقلبي جيدًا حتي تمتزج المكونات معًا ويصبح الخليط ناعمًا.

اسكبي الخليط في قوالب الكب كيك وضعيهم في فرن ساخن مسبقًا علي درجة حرارة ١٨٠ درجة في الرف الأوسط لمدة ١٥ دقيقة، ويقدم بالهناء والشفاء.